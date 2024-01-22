Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos no Espírito Santo

Alerta da defesa civil sobre risco de deslizamento no ES Crédito: Reprodução

A Defesa Civil emitiu notificação de risco de deslizamento para os números de telefone cadastrados no sistema do órgão que envia esses alertas. As notificações foram recebidas por volta de 20h40, após algumas horas de fortes chuvas em várias regiões do Espírito Santo, especialmente na Grande Vitória. Veja no final da matéria como se cadastrar para receber as notificações da Defesa Civil ou leia a reportagem onde detalhamos o passo-a-passo.

Houve registros de alagamentos e de transtornos com a chuva nos terminais do Transcol em Campo Grande e Itaparica, em várias vias importantes de toda a Grande Vitória, como os acessos à orla da Praia da Costa, em Vila Velha.

Os prefeitos de Vitória e de Vila Velha, Lorenzo Pazzolini e Arnaldinho Borgo, respectivamente, publicaram vídeos nas ruas redes sociais alertando para os riscos e indicando os plantões da Defesa Civil em caso de emergência.

Veja o que publicou Arnaldinho:

Veja o que publicou Lorenzo Pazzolini:

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) e a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) foram procuradas para comentar sobre o alagamento no terminal. A EDP também procurada para falar sobre a queda de energia em algumas localidades. Até o fechamento teste texto, não havia resposta dos órgãos demandados.

COMO SE CADASTRAR PARA RECEBER OS ALERTAS DA DEFESA CIVIL

Atualmente, os alertas podem ser recebidos por SMS, TV por assinatura, aplicativo Telegram e aplicativo WhatsApp.

SMS

SMS :

Envie mensagem para o número 40199, com o CEP da área de interesse.

Aplicativo WhatsApp:

Cadastre o número 61 2034-4611 ou clique em WhatsApp dê um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.

Aplicativo Telegram:

Procure o contato “Defesa Civil Alertas”, dê um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.

TV por assinatura: