Quer receber alertas em caso de risco na sua região? Saiba como cadastrar seu telefone

A Defesa Civil emite alertas para áreas específicas do país, assim que identifica um risco em alguma região. Esse alerta é encaminhado via mensagem de texto por SMS e aplicativos de mensagem pelo celular, como o Whatsapp e o Telegram.
Se começou a chover forte na sua região há pouco tempo e você está cadastrado no sistema, provavelmente vai receber alguma mensagem sobre risco de alagamento, deslizamentos entre outros. Se você não está cadastrado, A GAZETA buscou no site do Governo Federal as informações que você precisa para passar a receber esses avisos importantes. É só escolher a melhor forma para você. Confira:
Mensagens SMS:
Envie mensagem para o número 40199, com o CEP da área de interesse.
APLICATIVO DE MENSAGENS
WhatsApp:
Cadastre o número 61 2034-4611 ou clique em WhatsApp dê um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.
Telegram:
Procure o contato “Defesa Civil Alertas”, dê um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.
TV POR ASSINATURA
Os avisos e alertas da Defesa Civil surgem automaticamente durante a programação das TVs por assinatura.