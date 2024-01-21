Fortes chuvas destelham casas e galpões em Colatina

Casas e galpões ficaram destelhadas após fortes chuvas que atingiram a cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (20). O bairro com mais ocorrências foi São Miguel, de acordo com a Defesa Civil de Colatina. Foram 32 mm de acumulado de chuva nas últimas 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Segundo a Defesa Civil do município, houve danos materiais parciais, como quedas de muros, paredes, queda de árvores, carreamento de rochas e solo sobre uma avenida e, principalmente, danos a cobertura de residências devido ao forte vendaval. Na zona rural de Colativa, houve chuva de granizo.
Conforme o órgão, como os danos foram parciais, não houve a necessidade de interdições, apenas orientação quanto a remoção de entulho, materiais sobre telhados e demais manutenções corretivas. O trabalho será retomado nesta segunda-feira (22). Algumas visitas serão reavaliadas pela equipe técnica da Defesa Civil, a fim de avaliação estrutural de algumas demandas registradas.