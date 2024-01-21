Fortes chuvas destelham casas e galpões em Colatina

Chuvas destelharam casas no bairro São Miguel, em Colatina Crédito: Defesa Civil de Colatina

Casas e galpões ficaram destelhadas após fortes chuvas que atingiram a cidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (20). O bairro com mais ocorrências foi São Miguel, de acordo com a Defesa Civil de Colatina. Foram 32 mm de acumulado de chuva nas últimas 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Segundo a Defesa Civil do município, houve danos materiais parciais, como quedas de muros, paredes, queda de árvores, carreamento de rochas e solo sobre uma avenida e, principalmente, danos a cobertura de residências devido ao forte vendaval. Na zona rural de Colativa, houve chuva de granizo.