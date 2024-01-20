ES recebe alerta de chuva intensa, tempestade e granizo até domingo (21)

O Espírito Santo começou o fim de semana com o tempo aberto, mas o sol não deve continuar por muito tempo. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) soltou neste sábado (9) dois alertas: um de perigo potencial para chuvas intensas e outro de perigo para tempestades. Ambos valem até as 10h de domingo (21).
Nas cidades com aviso de perigo potencial, o órgão informou que pode cair chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de 40 a 60 km/h. Nesses locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Já as regiões com risco de perigo para tempestades podem esperar queda de 30 a 60 mm/h, além de ventania que pode chegar a 100 km/h e ter chuva de granizo. Confira quais munícipios estão sob os alertas:
- Perigo potencial para chuvas fortes:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Boa Esperança
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
- Perigo de tempestade:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério