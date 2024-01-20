ES recebe alerta de chuva intensa, tempestade e granizo até domingo (21)

Templo nublado na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo começou o fim de semana com o tempo aberto, mas o sol não deve continuar por muito tempo. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) soltou neste sábado (9) dois alertas: um de perigo potencial para chuvas intensas e outro de perigo para tempestades. Ambos valem até as 10h de domingo (21).

Nas cidades com aviso de perigo potencial, o órgão informou que pode cair chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos intensos de 40 a 60 km/h. Nesses locais, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já as regiões com risco de perigo para tempestades podem esperar queda de 30 a 60 mm/h, além de ventania que pode chegar a 100 km/h e ter chuva de granizo. Confira quais munícipios estão sob os alertas:

Perigo potencial para chuvas fortes:



Alfredo Chaves



Anchieta



Aracruz



Boa Esperança



Cariacica



Conceição da Barra



Domingos Martins



Fundão



Guarapari



Ibiraçu



Iconha



Itapemirim



Jaguaré



João Neiva



Linhares



Marataízes



Marechal Floriano



Mimoso do Sul



Montanha



Mucurici



Pedro Canário



Pinheiros



Piúma



Presidente Kennedy



Rio Bananal



Rio Novo do Sul



Santa Leopoldina



Santa Teresa



São Mateus



Serra



Sooretama



Viana



Vila Valério



Vila Velha



Vitória