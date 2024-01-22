Três cidades da Grande Vitória lideram ranking de onde mais choveu no ES

O temporal que atingiu o Espírito Santo na noite deste domingo (21) gerou acumulados expressivos de chuva em diversas cidades capixabas. Conforme dados do Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, os municípios onde ocorreram as maiores precipitações ficam na Grande Vitória. Em todo o Estado, são 20 pessoas fora de casa.
Cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas
- Cariacica - 84,02 mm
- Vila Velha - 81,88 mm
- Vitória - 59,68 mm
- Domingos Martins - 58,64 mm
- Viana - 55,98 mm
- Marechal Floriano - 55,20 mm
- Mimoso do Sul - 54,60 mm
- Apiacá - 51,40 mm
- Rio Bananal - 48,80 mm
- Serra - 48,58 mm
- Laranja da Terra - 47,20 mm
- Vargem Alta - 46,60 mm
- Muqui - 45,20 mm
- Rio Novo do Sul - 43,20 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 43,02 mm
- Colatina - 39,96 mm
- Ibiraçu - 36,76 mm
- Guarapari - 34,80 mm
- Presidente Kennedy - 34,20 mm
- Atilio Vivacqua - 29,20 mm
- Aracruz - 28,57 mm
- Castelo - 28,15 mm
- São Roque Do Canaã - 26,73 mm
ES tem 20 desalojados
Em todo o Estado são 20 desalojados, 13 em São Mateus, na Região Norte, e 7 em Mimoso do Sul, na Região Sul.
Em São Mateus, um vendaval destelhou casas, atingiu 22 famílias e deixou 13 fora de casa. Em Mimoso do Sul, houve alagamento no bairro Café Moca, tirando uma pessoa de casa, e queda da parte de uma residência, sem feridos.
Por causa das fortes chuvas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classificou algumas cidades com risco moderado para deslizamentos de terra, são eles: Alegre, Guaçuí, Nova Venécia, Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. As cidades de Vila Velha, Cariacica e Serra também estão com risco moderado para alagamentos.
Transtornos no Estado
A chuva rápida que atingiu a Grande Vitória foi suficiente para alagar ruas na Grande Vitória e afetar até o Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite deste domingo (21). Imagens que circularam nas redes sociais mostram a situação no ponto do Transcol, além de passageiros e comerciantes tentando fugir da água (veja acima).
Leitores de A Gazeta também registraram a chegada da chuva, acompanhada de trovões e relâmpagos, em outros municípios. É o caso da Lucia Amorim Stein, que gravou o mau tempo na localidade de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado.
Outros pontos onde aconteceram alagamento são as ruas dos bairros Bela Aurora, também em Cariacica; da Praia da Costa e Itaparica, em Vila Velha; e de Tabuazeiro, em Vitória.
Moradores dos bairros Alto Laje, em Cariacica; e Fradinhos, Santa Cecília e Enseada do Suá, em Vitória, também relataram falta de energia. A EDP informou que a chuva, acompanhada de fortes ventos e intensa descarga atmosférica, atingiu alguns locais de Cariacica e Vitória e elevou o volume de atendimentos na noite deste domingo (21).
A empresa disse que equipes da concessionária foram mobilizadas para o atendimento das ocorrências a fim de restabelecer o fornecimento de energia quanto antes.