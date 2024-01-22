Três cidades da Grande Vitória lideram ranking de onde mais choveu no ES

Rua alagada em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas

Cariacica - 84,02 mm Vila Velha - 81,88 mm Vitória - 59,68 mm Domingos Martins - 58,64 mm Viana - 55,98 mm Marechal Floriano - 55,20 mm Mimoso do Sul - 54,60 mm Apiacá - 51,40 mm Rio Bananal - 48,80 mm Serra - 48,58 mm Laranja da Terra - 47,20 mm Vargem Alta - 46,60 mm Muqui - 45,20 mm Rio Novo do Sul - 43,20 mm Cachoeiro de Itapemirim - 43,02 mm Colatina - 39,96 mm Ibiraçu - 36,76 mm Guarapari - 34,80 mm Presidente Kennedy - 34,20 mm Atilio Vivacqua - 29,20 mm Aracruz - 28,57 mm Castelo - 28,15 mm São Roque Do Canaã - 26,73 mm

ES tem 20 desalojados

Em todo o Estado são 20 desalojados, 13 em São Mateus, na Região Norte, e 7 em Mimoso do Sul, na Região Sul.

Em São Mateus , um vendaval destelhou casas, atingiu 22 famílias e deixou 13 fora de casa. Em Mimoso do Sul, houve alagamento no bairro Café Moca, tirando uma pessoa de casa, e queda da parte de uma residência, sem feridos.

Por causa das fortes chuvas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classificou algumas cidades com risco moderado para deslizamentos de terra, são eles: Alegre, Guaçuí, Nova Venécia, Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. As cidades de Vila Velha, Cariacica e Serra também estão com risco moderado para alagamentos.

Transtornos no Estado

Leitores de A Gazeta também registraram a chegada da chuva, acompanhada de trovões e relâmpagos, em outros municípios. É o caso da Lucia Amorim Stein, que gravou o mau tempo na localidade de Pedra Azul, em Domingos Martins, na Região Serrana do Estado.

Outros pontos onde aconteceram alagamento são as ruas dos bairros Bela Aurora, também em Cariacica; da Praia da Costa e Itaparica, em Vila Velha; e de Tabuazeiro, em Vitória.

Moradores dos bairros Alto Laje, em Cariacica; e Fradinhos, Santa Cecília e Enseada do Suá, em Vitória, também relataram falta de energia. A EDP informou que a chuva, acompanhada de fortes ventos e intensa descarga atmosférica, atingiu alguns locais de Cariacica e Vitória e elevou o volume de atendimentos na noite deste domingo (21).