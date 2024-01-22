Chuva destrói lona de cobertura do Terminal de Itaparica mais uma vez

A cobertura de lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, foi danificada mais uma vez, na noite deste domingo (21), devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Mesmo com parte da cobertura danificada, os ônibus circulam normalmente pelo local nesta segunda-feira (22). Confira no vídeo acima o momento em que a lona se rompe.
Não é a primeira vez que a estrutura apresenta problemas. Em dezembro de 2020, durante as obras de instalação da lona, parte da cobertura cedeu com o acúmulo de chuva. A construção foi inaugurada em janeiro de 2021 e, dois meses depois, voltou a ter problemas com vazamentos no teto. No ano passado, a estrutura não suportou o grande volume de chuva e também cedeu.
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES) informou que já fez a contratação de uma empresa especializada para realizar um levantamento dos reparos que devem ser realizados na cobertura do Terminal Itaparica e a equipe da empresa já se encontra no local.