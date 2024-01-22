Chuva destrói lona de cobertura do Terminal de Itaparica mais uma vez

A resistente proteção de lona da Europa do terminal de Itaparica foi com Deus nessa chuva kkkkk mais 5 anos para consertar agora kakakak pic.twitter.com/4KEqxz9ot7

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES) informou que já fez a contratação de uma empresa especializada para realizar um levantamento dos reparos que devem ser realizados na cobertura do Terminal Itaparica e a equipe da empresa já se encontra no local.