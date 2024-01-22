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Chuva destrói lona de cobertura do Terminal de Itaparica mais uma vez

Mesmo com a cobertura danificada na noite de domingo (21), ônibus estão circulando e local funciona normalmente na manhã desta segunda-feira (22)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jan 2024 às 06:46

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 06:46

A cobertura de lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, foi danificada mais uma vez, na noite deste domingo (21), devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Mesmo com parte da cobertura danificada, os ônibus circulam normalmente pelo local nesta segunda-feira (22). Confira no vídeo acima o momento em que a lona se rompe. 
Não é a primeira vez que a estrutura apresenta problemas. Em dezembro de 2020, durante as obras de instalação da lona, parte da cobertura cedeu com o acúmulo de chuva. A construção foi inaugurada em janeiro de 2021 e, dois meses depois, voltou a ter problemas com vazamentos no teto. No ano passado, a estrutura não suportou o grande volume de chuva e também cedeu.
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb-ES) informou que já fez a contratação de uma empresa especializada para realizar um levantamento dos reparos que devem ser realizados na cobertura do Terminal Itaparica e a equipe da empresa já se encontra no local. 

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