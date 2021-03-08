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Mais uma vez, Terminal de Itaparica não resiste à força da chuva

Imagens recebidas pela reportagem mostram lona com água acumulada e vazamentos na noite deste domingo (7)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:57

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:57
Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Leitor
Com as fortes chuvas que atingiram o Estado neste domingo (7), muitas edificações foram afetadas. Uma delas foi o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, reinaugurado no fim do mês de janeiro. Vídeos recebidos pela reportagem mostravam uma lona com muita água e vazamentos, na entrada do terminal, causando transtorno para quem passava por ali.
Além disso, é possível ver o cone de escoamento com muita água no entorno, mostrando que a estrutura não funciona adequadamente. A reportagem entrou em contato com o Departamento de Edificação e Rodovias (DER-ES) para saber sobre as condições da estrutura e resolução dos problemas registrados.
O órgão respondeu, por nota, dizendo que “a lona que cobre as catracas não tem a mesma composição da lona principal, que cobre o corpo do Terminal, e que uma equipe está avaliando a melhor solução para realocá-la adequadamente”. Lembrou ainda que “mesmo com a grande quantidade de chuva, a lona principal não sofreu nenhum tipo de dano”.
Sobre os cones de escoamento de água, informou que “a empresa responsável pela obra ainda não finalizou o processo de impermeabilização em todos, por isso, alguns ainda podem apresentar um pequeno vazamento em virtude do alto volume de água”. No entanto, não deu prazo para quando o serviço será concluído.
Cone coletor de água do Terminal de Itaparica voltou a registrar vazamentos
Cone coletor de água do Terminal de Itaparica voltou a registrar vazamentos Crédito: Leitor
Pouco mais de um mês após a reinauguração, o Terminal de Itaparica volta a registrar transtornos aos passageiros por falhas em elementos da estrutura. Em outras ocasiões de chuva, também era possível ver poças de água e goteiras no local.

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