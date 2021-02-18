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Vila Velha

Com chuva, Terminal de Itaparica fica com poças d'água e sem luz

Passageiros voltaram a relatar problemas com a estrutura no novo terminal, cuja obra foi entregue há menos de um mês pelo governo estadual

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 09:52

Publicado em 

18 fev 2021 às 09:52

  • Aurélio de Freitas

    Do G1 ES
Funcionários trabalhavam para escoar água no Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Funcionários trabalhavam para escoar água no Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Durante o temporal que atingiu a Grande Vitória na noite desta quarta-feira (17), o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, voltou a ficar cheio de água. Além disso, passageiros relataram que o local ficou às escuras após uma queda de energia.
A escuridão no local foi registrada em imagens pelos passageiros na noite desta quarta. Na manhã desta quinta (18), funcionários do terminal trabalhavam para escoar as poças d'água.
A obra do Terminal de Itaparica foi entregue no dia 20 de janeiro. O local estava fechado desde julho de 2018 por conta de problemas na estrutura do telhado. Segundo o governo estadual, o investimento para a reforma e a instalação de uma membrana que se assemelha a uma lona na cobertura do telhado foi de R$12,2 milhões.
No entanto, desde que foi inaugurada, a estrutura vem apresentando constantes problemas durante os dias chuvosos, quando grande quantidade de água se acumula, principalmente, ao entorno de algumas pilastras.
Nesta semana, membros do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) estiveram no terminal para realizar uma nova vistoria técnica e identificaram a necessidade da substituição de todos os cones de captação de água.
Segundo o Crea, como esses cones não estavam bem vedados, a água, que deveria ser canalizada para o sistema de drenagem, acaba alagando o chão do terminal. A empresa responsável pela obra já se comprometeu a fazer as trocas.
Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) ressaltou que essa manutenção está sendo feita, principalmente à noite, quando a movimentação é menor. O órgão afirmou que está acompanhando o processo de melhorias.

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