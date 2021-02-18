Com chuva, Terminal de Itaparica fica com poças d'água e sem luz

Durante o temporal que atingiu a Grande Vitória na noite desta quarta-feira (17), o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, voltou a ficar cheio de água. Além disso, passageiros relataram que o local ficou às escuras após uma queda de energia.
A escuridão no local foi registrada em imagens pelos passageiros na noite desta quarta. Na manhã desta quinta (18), funcionários do terminal trabalhavam para escoar as poças d'água.
A obra do Terminal de Itaparica foi entregue no dia 20 de janeiro. O local estava fechado desde julho de 2018 por conta de problemas na estrutura do telhado. Segundo o governo estadual, o investimento para a reforma e a instalação de uma membrana que se assemelha a uma lona na cobertura do telhado foi de R$12,2 milhões.
No entanto, desde que foi inaugurada, a estrutura vem apresentando constantes problemas durante os dias chuvosos, quando grande quantidade de água se acumula, principalmente, ao entorno de algumas pilastras.
Nesta semana, membros do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) estiveram no terminal para realizar uma nova vistoria técnica e identificaram a necessidade da substituição de todos os cones de captação de água.
Segundo o Crea, como esses cones não estavam bem vedados, a água, que deveria ser canalizada para o sistema de drenagem, acaba alagando o chão do terminal. A empresa responsável pela obra já se comprometeu a fazer as trocas.
Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) ressaltou que essa manutenção está sendo feita, principalmente à noite, quando a movimentação é menor. O órgão afirmou que está acompanhando o processo de melhorias.