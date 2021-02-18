Com chuva, Terminal de Itaparica fica com poças d'água e sem luz

Aurélio de Freitas Do G1 ES

Funcionários trabalhavam para escoar água no Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A escuridão no local foi registrada em imagens pelos passageiros na noite desta quarta. Na manhã desta quinta (18), funcionários do terminal trabalhavam para escoar as poças d'água.

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A obra do Terminal de Itaparica foi entregue no dia 20 de janeiro . O local estava fechado desde julho de 2018 por conta de problemas na estrutura do telhado. Segundo o governo estadual, o investimento para a reforma e a instalação de uma membrana que se assemelha a uma lona na cobertura do telhado foi de R$12,2 milhões.

Segundo o Crea, como esses cones não estavam bem vedados, a água, que deveria ser canalizada para o sistema de drenagem, acaba alagando o chão do terminal. A empresa responsável pela obra já se comprometeu a fazer as trocas.

Em nota, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) ressaltou que essa manutenção está sendo feita, principalmente à noite, quando a movimentação é menor. O órgão afirmou que está acompanhando o processo de melhorias.