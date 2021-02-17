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Mau tempo

Vídeos: chuva forte e ventania atingem cidades da Grande Vitória

Alguns bairros de Vitória ficaram sem energia elétrica e outros da Capital e de Vila Velha sofreram com alagamentos nesta quarta-feira (17)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 fev 2021 às 18:56

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 18:56

Tempestade atinge a Grande Vitória nesta quarta-feira (17)
Tempestade com direito a raios e ventania atingiu a Grande Vitória nesta quarta-feira (17) Crédito: Gabriel Sant'Anna
A noite desta quarta-feira (17) foi marcada por fortes chuvas, raios e ventania de Norte a Sul do Espírito Santo. Grandes transtornos foram verificados na Grande Vitória, onde ocorreram diversos pontos de alagamento, quedas de árvore e interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente na Capital e em Vila Velha.
Fora da Região Metropolitana, a chuva causou a interdição total da BR 262 em Domingos Martins, na parte Serrana do Estado. A rodovia BR 482 também precisou ser interditada, na chegada ao município de Alegre, no Caparaó. Já no Noroeste, houve registro de casa destelhada em Colatina e enxurrada em Alto Rio Novo.

VITÓRIA

A Capital capixaba foi um dos municípios mais afetados pela forte chuva desta quarta-feira (17). Alagamentos foram registrados na Avenida Cezar Hilal, na Avenida Leitão da Silva e em ruas do bairro Bento Ferreira. Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram o excesso de água nas vias.
Motoristas se arriscaram em trecho da Leitão da Silva, na altura do bairro Consolação:
O excesso de água – que subiu para além do nível das calçadas – fez com que ônibus formassem uma fila na faixa da direita da Avenida Cezar Hilal:
Próximo à Leitão da Silva, na rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, no bairro Praia do Suá, um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o momento exato em que um transformador de energia explode. As imagens impressionam, tamanha a explosão e o forte clarão de luz.
Ruas e avenidas do bairro Bento Ferreira também ficaram alagadas. Nas imagens é possível ver um carro passando com a água na altura da metade da roda:
Na cidade, pelo menos, 25 árvores caíram devido ao mau tempo. Uma delas na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, que interditou a via no sentido Centro . Como na queda os cabos de energia elétrica foram atingidos, equipes do município aguardavam a EDP para fazer a retirada da árvore.

Árvore caiu na Avenida Rio Branco, em Vitória

Morador de um prédio próximo ao local da queda, Alex Santos contou que o estrondo assustou a todos. "Primeiramente, foi o clarão de um raio. De repente, uma explosão e a árvore no chão. Todo mundo aqui no prédio começou a gritar, assustado. Pensamos logo que tinha sido uma explosão. Agora parte do prédio está sem luz", disse.
De acordo com o Secretário municipal de meio-ambiente, Tarcísio Foeger devido à quantidade de ocorrências do tipo, o trabalho de retirada das árvores caídas em Vitória deve adentrar a madrugada. Quedas de árvores também aconteceram nos bairros Ilha do Frade, Enseada do Suá, Centro, Praia do Canto e Ilha de Santa Maria.
"A interdição de maior impacto até agora é da Enseada do Suá, na Rua Taciano Abaurre, em que a via está totalmente interditada", informou Brunno Xavier, gerente de operações e fiscalizações de trânsito da Guarda Civil Municipal. Outra árvore que caiu na Reta do Aeroporto já havia sido retirada por volta das 20h.
Ainda na Capital, o vento forte causou o destelhamento de parte da enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS), em frente à entrada do pronto-socorro do Hospital Santa Rita, em Maruípe. Apesar do susto, ninguém se feriu e os atendimentos não precisaram ser interrompidos. Porém, dez pacientes precisaram ser transferidos.
Chuva fez com que parte do telhado do Hospital Santa Rita, em Vitória, caísse
Chuva fez com que parte do telhado de uma enfermaria no Hospital Santa Rita, em Vitória, caísse Crédito: Leitor de A Gazeta
Além disso, os bairros Jardim Camburi, Jardim da Penha e Jesus de Nazareth (veja vídeo abaixo) chegaram a ficar sem energia elétrica no início da noite desta quarta-feira (17). Por meio de nota, a EDP afirmou que estava enviando equipes técnicas ao locais para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

VILA VELHA

Já no município de Vila Velha houve pontos de alagamento registrados no bairro Cristóvão Colombo e na Praia da Costa. Por causa da água que tomou parte da Avenida Gil Veloso (veja vídeo abaixo), alguns motoristas optaram por passar com os carros pela calçada e pela ciclovia da orla, por volta das 19h15 desta quarta-feita (17).
Um terceiro vídeo mostra ainda a Rua Professor Telmo de Souza Torres, também na Praia da Costa, alagada. Por lá, motoristas também se arriscaram. Morador da região e responsável pelo vídeo abaixo, Wagner Zannon relata que a situação é essa "sempre que chove forte".
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Vila Velha informou que até o momento não houve registro de ocorrências devido à chuva e que segue monitorando a situação. Por meio de nota, também reforçou a orientação para que as pessoas deixem o local ao perceber algum risco e acione a equipe pelos números 193 ou 199.
Em razão do temporal registrado nesta quarta-feira (17), também houve queda de energia no Terminal de Itaparica. A EDP confirmou a interrupção no fornecimento de energia na região e garantiu que as equipes técnicas enviadas imediatamente para o local conseguiram restabelecer o sistema por volta das 20h30.

VEJA MAIS VÍDEOS DAS FORTES CHUVAS DESTA QUARTA-FEIRA (17)

Chuva e vento fortes na Avenida Paulino Muller, em Vitória:
Vídeo mostra a escuridão do bairro Jardim Camburi, que sofreu com falta de energia nesta quarta-feira (17):
Durante o início da noite, a única claridade no bairro Jardim da Penha, em Vitória, era os raios da tempestade:
Chuva fortes e raios também foram registrados na ragião da Prainha, em Vila Velha:
Vídeo ajuda a ter dimensão da tempestade que atingiu o bairro Nova Itaparica, também no município canela-verde:

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