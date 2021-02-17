Vídeos: chuva forte e ventania atingem cidades da Grande Vitória

Tempestade com direito a raios e ventania atingiu a Grande Vitória nesta quarta-feira (17) Crédito: Gabriel Sant'Anna

VITÓRIA

A Capital capixaba foi um dos municípios mais afetados pela forte chuva desta quarta-feira (17). Alagamentos foram registrados na Avenida Cezar Hilal, na Avenida Leitão da Silva e em ruas do bairro Bento Ferreira. Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram o excesso de água nas vias.

Your browser does not support the video tag.

Motoristas se arriscaram em trecho da Leitão da Silva, na altura do bairro Consolação:

Your browser does not support the video tag.

O excesso de água – que subiu para além do nível das calçadas – fez com que ônibus formassem uma fila na faixa da direita da Avenida Cezar Hilal:

Your browser does not support the video tag.

Próximo à Leitão da Silva, na rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, no bairro Praia do Suá, um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o momento exato em que um transformador de energia explode. As imagens impressionam, tamanha a explosão e o forte clarão de luz.

Your browser does not support the video tag.

Ruas e avenidas do bairro Bento Ferreira também ficaram alagadas. Nas imagens é possível ver um carro passando com a água na altura da metade da roda:

Your browser does not support the video tag.

Na cidade, pelo menos, 25 árvores caíram devido ao mau tempo. Uma delas na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, que interditou a via no sentido Centro . Como na queda os cabos de energia elétrica foram atingidos, equipes do município aguardavam a EDP para fazer a retirada da árvore.

Árvore caiu na Avenida Rio Branco, em Vitória

Morador de um prédio próximo ao local da queda, Alex Santos contou que o estrondo assustou a todos. "Primeiramente, foi o clarão de um raio. De repente, uma explosão e a árvore no chão. Todo mundo aqui no prédio começou a gritar, assustado. Pensamos logo que tinha sido uma explosão. Agora parte do prédio está sem luz", disse.

Your browser does not support the video tag.

De acordo com o Secretário municipal de meio-ambiente, Tarcísio Foeger devido à quantidade de ocorrências do tipo, o trabalho de retirada das árvores caídas em Vitória deve adentrar a madrugada. Quedas de árvores também aconteceram nos bairros Ilha do Frade, Enseada do Suá, Centro, Praia do Canto e Ilha de Santa Maria.

"A interdição de maior impacto até agora é da Enseada do Suá, na Rua Taciano Abaurre, em que a via está totalmente interditada", informou Brunno Xavier, gerente de operações e fiscalizações de trânsito da Guarda Civil Municipal. Outra árvore que caiu na Reta do Aeroporto já havia sido retirada por volta das 20h.

Your browser does not support the video tag.

Ainda na Capital, o vento forte causou o destelhamento de parte da enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS), em frente à entrada do pronto-socorro do Hospital Santa Rita, em Maruípe. Apesar do susto, ninguém se feriu e os atendimentos não precisaram ser interrompidos. Porém, dez pacientes precisaram ser transferidos.

Chuva fez com que parte do telhado de uma enfermaria no Hospital Santa Rita, em Vitória, caísse Crédito: Leitor de A Gazeta

Além disso, os bairros Jardim Camburi, Jardim da Penha e Jesus de Nazareth (veja vídeo abaixo) chegaram a ficar sem energia elétrica no início da noite desta quarta-feira (17). Por meio de nota, a EDP afirmou que estava enviando equipes técnicas ao locais para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

VILA VELHA

Já no município de Vila Velha houve pontos de alagamento registrados no bairro Cristóvão Colombo e na Praia da Costa. Por causa da água que tomou parte da Avenida Gil Veloso (veja vídeo abaixo), alguns motoristas optaram por passar com os carros pela calçada e pela ciclovia da orla, por volta das 19h15 desta quarta-feita (17).

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Um terceiro vídeo mostra ainda a Rua Professor Telmo de Souza Torres, também na Praia da Costa, alagada. Por lá, motoristas também se arriscaram. Morador da região e responsável pelo vídeo abaixo, Wagner Zannon relata que a situação é essa "sempre que chove forte".

Your browser does not support the video tag.

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Vila Velha informou que até o momento não houve registro de ocorrências devido à chuva e que segue monitorando a situação. Por meio de nota, também reforçou a orientação para que as pessoas deixem o local ao perceber algum risco e acione a equipe pelos números 193 ou 199.

Em razão do temporal registrado nesta quarta-feira (17), também houve queda de energia no Terminal de Itaparica. A EDP confirmou a interrupção no fornecimento de energia na região e garantiu que as equipes técnicas enviadas imediatamente para o local conseguiram restabelecer o sistema por volta das 20h30.

Your browser does not support the video tag.

VEJA MAIS VÍDEOS DAS FORTES CHUVAS DESTA QUARTA-FEIRA (17)

Chuva e vento fortes na Avenida Paulino Muller, em Vitória:

Your browser does not support the video tag.

Vídeo mostra a escuridão do bairro Jardim Camburi, que sofreu com falta de energia nesta quarta-feira (17):

Your browser does not support the video tag.

Durante o início da noite, a única claridade no bairro Jardim da Penha, em Vitória, era os raios da tempestade:

Your browser does not support the video tag.

Chuva fortes e raios também foram registrados na ragião da Prainha, em Vila Velha:

Your browser does not support the video tag.

Vídeo ajuda a ter dimensão da tempestade que atingiu o bairro Nova Itaparica, também no município canela-verde: