Vídeos: chuva forte e ventania atingem cidades da Grande Vitória

A noite desta quarta-feira (17) foi marcada por fortes chuvas, raios e ventania de Norte a Sul do Espírito Santo. Grandes transtornos foram verificados na Grande Vitória, onde ocorreram diversos pontos de alagamento, quedas de árvore e interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente na Capital e em Vila Velha.
Fora da Região Metropolitana, a chuva causou a interdição total da BR 262 em Domingos Martins, na parte Serrana do Estado. A rodovia BR 482 também precisou ser interditada, na chegada ao município de Alegre, no Caparaó. Já no Noroeste, houve registro de casa destelhada em Colatina e enxurrada em Alto Rio Novo.
VITÓRIA
A Capital capixaba foi um dos municípios mais afetados pela forte chuva desta quarta-feira (17). Alagamentos foram registrados na Avenida Cezar Hilal, na Avenida Leitão da Silva e em ruas do bairro Bento Ferreira. Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram o excesso de água nas vias.
Motoristas se arriscaram em trecho da Leitão da Silva, na altura do bairro Consolação:
O excesso de água – que subiu para além do nível das calçadas – fez com que ônibus formassem uma fila na faixa da direita da Avenida Cezar Hilal:
Próximo à Leitão da Silva, na rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, no bairro Praia do Suá, um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra o momento exato em que um transformador de energia explode. As imagens impressionam, tamanha a explosão e o forte clarão de luz.
Ruas e avenidas do bairro Bento Ferreira também ficaram alagadas. Nas imagens é possível ver um carro passando com a água na altura da metade da roda:
Na cidade, pelo menos, 25 árvores caíram devido ao mau tempo. Uma delas na Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, que interditou a via no sentido Centro . Como na queda os cabos de energia elétrica foram atingidos, equipes do município aguardavam a EDP para fazer a retirada da árvore.
Árvore caiu na Avenida Rio Branco, em Vitória
Morador de um prédio próximo ao local da queda, Alex Santos contou que o estrondo assustou a todos. "Primeiramente, foi o clarão de um raio. De repente, uma explosão e a árvore no chão. Todo mundo aqui no prédio começou a gritar, assustado. Pensamos logo que tinha sido uma explosão. Agora parte do prédio está sem luz", disse.
De acordo com o Secretário municipal de meio-ambiente, Tarcísio Foeger devido à quantidade de ocorrências do tipo, o trabalho de retirada das árvores caídas em Vitória deve adentrar a madrugada. Quedas de árvores também aconteceram nos bairros Ilha do Frade, Enseada do Suá, Centro, Praia do Canto e Ilha de Santa Maria.
"A interdição de maior impacto até agora é da Enseada do Suá, na Rua Taciano Abaurre, em que a via está totalmente interditada", informou Brunno Xavier, gerente de operações e fiscalizações de trânsito da Guarda Civil Municipal. Outra árvore que caiu na Reta do Aeroporto já havia sido retirada por volta das 20h.
Ainda na Capital, o vento forte causou o destelhamento de parte da enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS), em frente à entrada do pronto-socorro do Hospital Santa Rita, em Maruípe. Apesar do susto, ninguém se feriu e os atendimentos não precisaram ser interrompidos. Porém, dez pacientes precisaram ser transferidos.
Além disso, os bairros Jardim Camburi, Jardim da Penha e Jesus de Nazareth (veja vídeo abaixo) chegaram a ficar sem energia elétrica no início da noite desta quarta-feira (17). Por meio de nota, a EDP afirmou que estava enviando equipes técnicas ao locais para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.
VILA VELHA
Já no município de Vila Velha houve pontos de alagamento registrados no bairro Cristóvão Colombo e na Praia da Costa. Por causa da água que tomou parte da Avenida Gil Veloso (veja vídeo abaixo), alguns motoristas optaram por passar com os carros pela calçada e pela ciclovia da orla, por volta das 19h15 desta quarta-feita (17).
Um terceiro vídeo mostra ainda a Rua Professor Telmo de Souza Torres, também na Praia da Costa, alagada. Por lá, motoristas também se arriscaram. Morador da região e responsável pelo vídeo abaixo, Wagner Zannon relata que a situação é essa "sempre que chove forte".
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Defesa Civil de Vila Velha informou que até o momento não houve registro de ocorrências devido à chuva e que segue monitorando a situação. Por meio de nota, também reforçou a orientação para que as pessoas deixem o local ao perceber algum risco e acione a equipe pelos números 193 ou 199.
Em razão do temporal registrado nesta quarta-feira (17), também houve queda de energia no Terminal de Itaparica. A EDP confirmou a interrupção no fornecimento de energia na região e garantiu que as equipes técnicas enviadas imediatamente para o local conseguiram restabelecer o sistema por volta das 20h30.
VEJA MAIS VÍDEOS DAS FORTES CHUVAS DESTA QUARTA-FEIRA (17)
Chuva e vento fortes na Avenida Paulino Muller, em Vitória:
Vídeo mostra a escuridão do bairro Jardim Camburi, que sofreu com falta de energia nesta quarta-feira (17):
Durante o início da noite, a única claridade no bairro Jardim da Penha, em Vitória, era os raios da tempestade:
Chuva fortes e raios também foram registrados na ragião da Prainha, em Vila Velha:
Vídeo ajuda a ter dimensão da tempestade que atingiu o bairro Nova Itaparica, também no município canela-verde: