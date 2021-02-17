Após cratera, DER-ES promete reparar BR 261 em Itarana ainda este mês

Uma cratera no quilômetro 40 da BR 261 em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, assusta os motoristas que utilizam a via. As imagens, enviadas por um telespectador da TV Gazeta nesta quarta-feira (17), mostram que o buraco tomou o acostamento e já atinge parte da pista. Apesar disso, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) afirmou que não há nenhuma interdição no local.
Em novembro de 2020, a mesma BR 261 em Itarana teve a parte direita da pista interditada por conta de uma cratera que se abriu após as fortes chuvas que atingiram a região. Na época, o DER-ES anunciou que havia iniciado os procedimentos para contratar uma empresa para fazer os reparos no local, mas não apresentou o prazo para a realização das obras na via.
O QUE DIZ O DER-ES AGORA
O DER-ES afirma, por nota, que já está trabalhando na rodovia e fazendo os serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação, e que, até o momento, 27 quilômetros já foram recuperados. O trecho destacado na reportagem deve ser recuperado ainda neste mês, segundo o órgão.