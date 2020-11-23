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Estrada perigosa

Cratera em estrada no Sul do ES aguarda solução há quase um ano

Desde janeiro, moradores esperam por obra na ES 185, depois que buraco tomou parte de uma das pistas, mas não há prazo para obras no local

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 20:11
Buraco em estrada do Caparaó
Buraco em estrada do Caparaó Crédito: Poliani
Os moradores estão preocupados com um trecho na estrada que liga Iúna a Alegre, na Região do Caparaó capixaba. Desde as fortes chuvas de janeiro, que castigaram a região, uma cratera se formou às margens da ES 185. O problema avança e moradores temem por acidentes no trecho.
Nas imagens feitas na manhã desta segunda-feira (23) pela internauta Poliani, é possível ver que a lateral da pista cedeu e o buraco já avança para o meio da estrada. O problema fica na Rodovia Leôncio Vieira  a ES 185.
Cratera no Caparaó Crédito: Poliani
Os moradores contam que está assim desde o início do ano, depois das enchentes. Uma das pistas está interditada. Quando vem carro de Alegre sentido Iúna, vão para a outra pista. O risco de acontecer um acidente é muito grande, disse a internauta.
Sobre o problema, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que monitora o trecho e vai reforçar a sinalização no local. Disse ainda que já estão em curso os trâmites internos para a contratação do projeto para as obras. Porém, não informaram quando isso vai acontecer.

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