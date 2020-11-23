Cratera em estrada no Sul do ES aguarda solução há quase um ano

Nas imagens feitas na manhã desta segunda-feira (23) pela internauta Poliani, é possível ver que a lateral da pista cedeu e o buraco já avança para o meio da estrada. O problema fica na Rodovia Leôncio Vieira  a ES 185.

Os moradores contam que está assim desde o início do ano, depois das enchentes. Uma das pistas está interditada. Quando vem carro de Alegre sentido Iúna, vão para a outra pista. O risco de acontecer um acidente é muito grande, disse a internauta.