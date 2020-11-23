ES pode ter chuva volumosa e temporais nesta segunda-feira (23)

A gente já tinha avisado que a semana do capixaba começaria com chuva. Uma zona de umidade começou a ganhar força ainda no final de semana, diminuiu as temperaturas e fez esta segunda-feira (23) começar chuvosa em boa parte do Espírito Santo. Por conta disso, é bom deixar aqui mais um alerta: toda essa instabilidade pode trazer chuva forte e temporais para parte do Estado.
De acordo com o Climatempo, áreas de instabilidade deixam o Espírito Santo em alerta para muita chuva. Enquanto uma massa de ar seco deixa o tempo firme em grande parte do centro-sul do Brasil, a nebulosidade sobre a Bahia se desloca para o Espírito Santo.
Nesta segunda-feira (23) há alerta máximo para ocorrência de chuva volumosa, associada a temporais no leste capixaba. Ainda segundo o Climatempo, a chuva pode ser de moderada a forte, com raios e ventos fortes principalmente no interior do Estado.