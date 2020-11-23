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Alerta

ES pode ter chuva volumosa e temporais nesta segunda-feira (23)

Segundo o Climatempo, a chuva pode ser de moderada a forte, com raios e ventos fortes principalmente no interior do Estado

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 13:11
Chuva na Grande Vitória
Chuva na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
A gente já tinha avisado que a semana do capixaba começaria com chuva. Uma zona de umidade começou a ganhar força ainda no final de semana, diminuiu as temperaturas e fez esta segunda-feira (23) começar chuvosa em boa parte do Espírito Santo. Por conta disso, é bom deixar aqui mais um alerta: toda essa instabilidade pode trazer chuva forte e temporais para parte do Estado.
De acordo com o Climatempo,  áreas de instabilidade deixam o Espírito Santo em alerta para muita chuva. Enquanto uma massa de ar seco deixa o tempo firme em grande parte do centro-sul do Brasil, a nebulosidade sobre a Bahia se desloca para o Espírito Santo.
Nesta segunda-feira (23) há alerta máximo para ocorrência de chuva volumosa, associada a temporais no leste capixaba. Ainda segundo o Climatempo, a chuva pode ser de moderada a forte, com raios e ventos fortes principalmente no interior do Estado.

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