Chuva no ES: semana será de tempo instável

Temperaturas devem cair na próxima semana Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | A Gazeta

Já nesta segunda-feira (23), a previsão é de baixas temperaturas nas regiões Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste, cuja oscilação deve variar entre 15 ºC e 26 ºC. Nas áreas mais elevadas, como nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 19 °C e a máxima 21 °C. Não há possibilidades de trovoadas e os ventos sopram com média intensidade pelo litoral.

Na Grande Vitória , o céu ficará encoberto de nuvens durante todo o dia, o que deve provocar pancadas de chuvas principalmente no final da tarde. As temperaturas vão variar entre mínima de 19 ºC e máxima de 26ºC, inclusive na Capital. O mesmo vale para a região Sul, onde os termômetros devem marcar de 19 ºC até 28 ºC. Nas áreas montanhosas, no entanto, deve fazer mais frio, com mínima de 13º C e máxima de 23º C.

A partir de terça-feira (24), haverá a chegada de ventos costeiros que provocarão mais chuvas pelo Estado, sendo mais frequentes nas áreas litorâneas. Os períodos com maior registro de precipitações serão durante o dia e à noite. De acordo com o instituto Climatempo, a temperatura na Grande Vitória deve permanecer entre 20 ºC e 25 ºC.

De Norte a Sul do Espírito Santo , as condições de instabilidade permanecem também nesta quarta-feira (25), com previsão de chuva ao longo do dia. No entanto, o sol ficará encoberto por nuvens durante a manhã, o que elevará as temperaturas para máxima de 27 ºC na regiões Norte, Noroeste e na Grande Vitória. Nas áreas altas das regiões Serrana e Sul, a expectativa ainda é de névoa durante a madrugada.

O calor aumenta na quinta-feira (26), com os termômetros marcando até 30 ºC, de acordo com o instituto Climatempo. Não há previsão de chuvas em nenhum momento do dia. O período da noite, inclusive, será de poucas nuvens. Essas mudanças no tempo ocorrem devido à passagem de um canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é o responsável por um período prolongado de chuvas e vai em direção ao Atlântico Sul.

Também segundo o Climatempo, a próxima sexta-feira (27) será de sol pela manhã, mas com chuvas à tarde. Neste período, a temperatura máxima pode chegar a 30 ºC na Grande Vitória. Há uma alta possibilidade de formação de arco-íris em vários pontos do Estado. O céu fica aberto à noite, sem previsão de novas chuvas.