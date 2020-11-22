As escolas adotaram controle de acesso e distanciamento social para atender às determinações do governo Crédito: Fernando Madeira

governo do Estado vai se reunir nesta terça-feira (24), às 17 horas, com representantes das escolas particulares e dos professores para discutir sobre o fechamento das escolas nos municípios incluídos no risco moderado para a transmissão da Covid-19

Your browser does not support the audio element. Governo avalia abertura de escolas em cidades de risco moderado no ES

A secretária de gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, informa que o objetivo do encontro é fazer uma reflexão sobre essa iniciativa.

"Queremos estabelecer um diálogo com o intuito de fazermos um pacto social para a construção de medidas necessárias para o enfrentamento da doença. A sociedade tem se manifestado a respeito e estamos abertos ao diálogo", destaca.

O documento publicado no início da manhã deste domingo no Diário Oficial do Estado, com as medidas qualificadoras do novo mapa de risco, estabelece a suspensão das aulas dos estabelecimentos de ensino, com exceção dos cursos de nível superior, pós-graduação e técnico, além dos cursos livres (como os de inglês).

Ela lembra que um fator relevante para a abertura dos estabelecimentos é que eles sejam considerados ambientes controlados no enfrentamento da doença, respeitando o tripé: distanciamento, higienização e uso de máscara.