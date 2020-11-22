O governo do Estado vai se reunir nesta terça-feira (24), às 17 horas, com representantes das escolas particulares e dos professores para discutir sobre o fechamento das escolas nos municípios incluídos no risco moderado para a transmissão da Covid-19.
Governo avalia abertura de escolas em cidades de risco moderado no ES
De acordo com o novo mapa de risco, com vigência de segunda (23) a domingo (29), os municípios de Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga estão classificados como risco moderado e, pela norma atual, são impedidos de ter atividades presenciais nas instituições de ensino da educação básica. A medida levou um grupo de pais a protestar neste domingo, na Capital.
A secretária de gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, informa que o objetivo do encontro é fazer uma reflexão sobre essa iniciativa.
"Queremos estabelecer um diálogo com o intuito de fazermos um pacto social para a construção de medidas necessárias para o enfrentamento da doença. A sociedade tem se manifestado a respeito e estamos abertos ao diálogo", destaca.
O documento publicado no início da manhã deste domingo no Diário Oficial do Estado, com as medidas qualificadoras do novo mapa de risco, estabelece a suspensão das aulas dos estabelecimentos de ensino, com exceção dos cursos de nível superior, pós-graduação e técnico, além dos cursos livres (como os de inglês).
Ela lembra que um fator relevante para a abertura dos estabelecimentos é que eles sejam considerados ambientes controlados no enfrentamento da doença, respeitando o tripé: distanciamento, higienização e uso de máscara.
"É preciso ter a consciência de quê a Covid-19 não passou e, para evitar um aumento de contágio, é necessário a vigilância de todas as pessoas; só a população é capaz de fazer o controle da doença", conclui a secretária.