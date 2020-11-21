Mesmo na pandemia, bares e restaurantes estavam lotados no domingo de eleição Crédito: Maria Fernanda Conti

São cidades onde alguns segmentos passam a sofrer restrições a partir da próxima segunda-feira (23). Mas, ao contrário das semanas anteriores, esta modalidade de risco moderado também passou por alterações, com as restrições valendo para o segmento de bares e restaurantes, eventos corporativos e escolas.

O objetivo, segundo Casagrande, é um controle maior das aglomerações e a contenção do avanço de novos casos de contaminados pela Covid-19 nos segmentos que não estão respeitando os protocolos de segurança sanitária.

Your browser does not support the audio element. Governo anuncia novo mapa de risco e restrições para bares e restaurantes

Com a mudança, bares e restaurantes vão poder funcionar de segunda a sábado até as 22h. Já nos domingos será até as 16h. Fizemos essas alterações no sentido de estabelecer uma limitação, mas que permite o funcionamento nesse momento", esclareceu o governador.

O setor está sofrendo com mais restrições, segundo o governador, porque não se manteve controlado. As pessoas, logicamente, precisam tirar as máscaras, confraternizam muito mais, se aproximam muito mais; falta esse cuidado para evitar o contágio.É um sinal de que nós precisamos tomar mais cuidados, especialmente nos locais em que temos que tirar as máscaras, e restaurantes e bares são dessa forma", explicou Casagrande.

Os eventos corporativos também vão sofrer restrições. No risco moderado, nós não tínhamos uma limitação para eventos corporativos, mas agora há o limite de 300 pessoas, sempre respeitando o espaçamento mínimo já estabelecida para os eventos sociais", disse Casagrande.

Também nas cidades que estão em risco moderado, para a educação básica, as escolas da rede pública e da rede privada voltam ao ensino remoto, como já era previsto em norma anterior. Só ficam liberadas de funcionamento presencial as instituições em cidades de risco baixo. A exceção é o ensino superior que pode manter as atividades presenciais.

MAIS CONTROLE, MENOS RESTRIÇÕES

O governador adiantou que o comércio, um ambiente considerado mais controlado, não sofrerá alterações nas regras a eles estipuladas. Nesta fase, nós não alteraremos as atividades do comércio para quem for classificado para risco moderado. Será permitido o funcionamento normal, seguindo os protocolos já adotados (limite de pessoas por metro quadrado, uso de máscara, distanciamento e álcool em gel), pontuou Casagrande.

Foi informado ainda que, com o acompanhamento desta etapa da pandemia, que voltou a apresentar um crescimento de casos, mudanças das medidas qualificadas que são atribuídas a cada um dos níveis de risco do Mapa de Risco, podem ocorrer, praticamente, toda a semana.

As medidas qualificadas são as que a gente adota e mudávamos pouco, com relação a restrições sociais e econômicas. Elas diferem de acordo com o risco. Toda semana teremos um novo mapa de risco e poderemos ter mudanças nessas medidas", adiantou Casagrande.

NÍVEL DE ALERTA COM LEITOS DE UTI

As mudanças anunciadas nesta tarde decorrem da sinalização dos dados da doença. Segundo o governador, na primeira fase da onda da pandemia, até o mês de julho, houve crescimento dos casos, com desaceleração a partir de agosto. Em outubro e novembro, os números voltaram a crescer, embora não com a mesma intensidade de antes.

Ainda assim, as estatísticas têm revelado mais casos ativos nos últimos 28 dias. Há um mês e meio estava em torno de 4 mil casos, e agora está em torno de 5 mil casos. Contagiados por dia, chegamos a 500 ou 600 e hoje (sexta-feira), estamos identificando 1.000 por dia, informou Casagrande, acrescentando ainda que a média móvel de óbitos de 14 dias também apresentou alteração. Já chegamos a nove e agora estamos entre 12 e até 13."

Outra grande preocupação é com a taxa de ocupação de leitos de UTI, que já está próxima do nível de alerta. No novo Mapa de Risco, que vale a partir da próxima segunda-feira (23), a taxa de ocupação dos leitos de UTI potenciais aparece em 49,2%. "Essa ocupação, na hora que chegar a 50%, mais municípios, por esse motivo, serão enquadrados e classificados como risco moderado. Alguns até em risco alto, se continuarmos com essa alta de casos", alertou Casagrande.

PRESSÃO ELEVADA NO SISTEMA DE SAÚDE

O aumento do número de casos e de óbitos, causados pelo desrespeito aos protocolos sanitários, causa uma pressão no sistema de saúde, explicou Casagrande.

O que é um problema em decorrência doa necessidade de atendimento de outras doenças. No auge da pandemia suspendemos cirurgias eletivas; o trânsito era reduzido, então tínhamos poucos acidentes; e as crianças não iam para as escolas. Agora não, nós temos a Covid-19 e todas as outras enfermidades e problemas de acidente ou violência. A pressão sob o sistema de saúde é muito forte nesse momento", ressaltou Casagrande.

O governador ponderou ainda que nos cansamos de tantos protocolos e acabamos nos acomodando. Uma acomodação que levou a uma maior interação, aglomeração e ao contágio. Agora, estamos correndo o risco de ter uma maior pressão no sistema de saúde, reafirmou o governador.

ALERTA PARA CONSCIENTIZAÇÃO

Ao final do seu pronunciamento, Casagrande pediu um cuidado maior com os protocolos sanitários, com o uso de máscara, higienização das mãos, o distanciamento social e que se evite aglomerações. "Não temos nenhuma previsão de restrições maiores às atividades, mas podemos mudar a cada semana. Elas serão maiores ou menores de acordo com o nosso comportamento, dos capixabas", frisou o governador.

Casagrande destacou ainda que precisamos de muita empatia, de uma pessoa se colocar no lugar da outra, ao falar sobre os dados de contaminação no Estado. No mês de outubro, mais de 60% das pessoas contagiadas, segundo exames feitos no Laboratório Central (Lacen), tinham idade média de 29,5 anos.