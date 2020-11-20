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Pandemia

ES chega a 4.101 mortos e passa de 176 mil casos de Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, nas últimas 24 horas, 19 óbitos e mais 1.603 infectados pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 17:43

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:43

100 mil casos de coronavírus
O Espírito Santo já chegou a 176.903 casos confirmados de Covid-19 Crédito: Arte Geraldo Neto
Espírito Santo registrou 19 óbitos nesta sexta-feira (20), elevando para 4.101 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 176.903 casos confirmados da doença, 1.603  apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 26.023 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.105), Serra (22.587) e Cariacica (16.110). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.394 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.950.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 164.427. Desses, 1.327 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e mais de 592,6 mil testes já foram realizados no Estado.

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