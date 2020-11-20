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Números mostram o atual risco da transmissão da Covid-19 no ES

Casos ativos dos últimos 28 dias subiram de 4 mil para 5 mil; taxa de ocupação das UTIs potenciais também está perto do nível de alerta da matriz de risco

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 20:45
Renato Casagrande relembrou que Covid-19 é uma doença de corresponsabilidade entre governo, setores da sociedade civil e população
Renato Casagrande relembrou que a Covid-19 é uma doença de corresponsabilidade entre governo, setores da sociedade civil e população Crédito: Reprodução
No pronunciamento desta sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande detalhou quatro números que indicam o agravamento da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo, durante as últimas semanas. Entre eles, há aqueles que influenciam diretamente na classificação dos municípios.
Números mostram o atual risco da transmissão da Covid-19 no ES
É o caso, por exemplo, da taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) potencias do Estado, que já esteve em 45%, mas que na divulgação do novo mapa de risco chegou a 49,2%  apenas 0,8 pontos percentuais abaixo do nível que é considerado de alerta pela atual matriz de risco.
"Na hora que essa ocupação chegar a 50%, mais municípios serão enquadrados e classificados como de risco moderado. Talvez alguns até em risco alto, se a gente continuar com esse crescimento na próxima semana"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Vale lembrar que este índice é o único que compõe o eixo vulnerabilidade e um alerta parecido tinha sido feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no início deste mês. Devido ao aumento já registrado, quatro cidades voltarão para o risco moderado a partir de segunda-feira (23), incluindo Vitória e Cariacica.

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Já no eixo ameaça da matriz de risco, são considerados três indicadores municipais, entre os quais o número de casos ativos dos últimos 28 dias  que também apresentou piora, de maneira geral. "Há cerca de um mês e meio, tínhamos em torno de 4 mil casos. Agora, já estamos com 5 mil", afirmou Casagrande.
"Contagiados por dia, chegamos a 500 ou 600. Hoje, estamos identificando 1.000 por dia"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
O último dos dados detalhados por ele neste final de tarde foi a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. "Já chegamos a nove e agora estamos entre 12 ou 13", indicou o governador. A Gazeta já mostrou que, na primeira quinzena de novembro, o número de óbitos voltou a crescer no Estado.
Na tentativa de conter o avanço da pandemia, Casagrande afirmou que as medidas de restrições para cada nível de risco serão reavaliadas semanalmente, e adaptadas de acordo com o comportamento do capixaba. O trabalho de fiscalização de aglomerações também deve ser intensificado e, para tanto, o governador espera contar com os municípios. 

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