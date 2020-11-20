Renato Casagrande relembrou que a Covid-19 é uma doença de corresponsabilidade entre governo, setores da sociedade civil e população Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Números mostram o atual risco da transmissão da Covid-19 no ES

É o caso, por exemplo, da taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) potencias do Estado, que já esteve em 45%, mas que na divulgação do novo mapa de risco chegou a 49,2%  apenas 0,8 pontos percentuais abaixo do nível que é considerado de alerta pela atual matriz de risco.

"Na hora que essa ocupação chegar a 50%, mais municípios serão enquadrados e classificados como de risco moderado. Talvez alguns até em risco alto, se a gente continuar com esse crescimento na próxima semana" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Já no eixo ameaça da matriz de risco, são considerados três indicadores municipais, entre os quais o número de casos ativos dos últimos 28 dias  que também apresentou piora, de maneira geral. "Há cerca de um mês e meio, tínhamos em torno de 4 mil casos. Agora, já estamos com 5 mil", afirmou Casagrande.

"Contagiados por dia, chegamos a 500 ou 600. Hoje, estamos identificando 1.000 por dia" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

A Gazeta já mostrou que, O último dos dados detalhados por ele neste final de tarde foi a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. "Já chegamos a nove e agora estamos entre 12 ou 13", indicou o governador.já mostrou que, na primeira quinzena de novembro, o número de óbitos voltou a crescer no Estado.