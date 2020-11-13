Covid no ES: governo volta a contratar leitos de UTI em hospitais particulares

Com um aumento de pressão na rede hospitalar, devido ao aumento de pacientes internados com coronavírus, o governo do Espírito Santo vai voltar a contratar leitos de UTI e de enfermaria em hospitais particulares e filantrópicos.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou um edital de chamamento público para realizar a contratação de hospitais privados para disponibilizar os leitos para pacientes adultos do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão com suspeita de coronavírus ou que já tiveram a confirmação da doença.
O edital foi publicado nesta sexta-feira (13), mas sem divulgar a quantidade de vagas que serão compradas. Questionada sobre o número de leitos, a Sesa não respondeu até a publicação da matéria
A vigência do contrato será de 90 dias, mas pode ser prorrogado caso haja necessidade de leitos em função da evolução da pandemia.
LEITOS E OCUPAÇÃO
Nesta semana, o secretário de Estado da Saúde em exercício, Luiz Carlos Reblin, disse que o aumento no número de pacientes internados com coronavírus é preocupante. Devido a esse crescimento, a Sesa começou a reverter leitos, que estavam sendo usados para outras doenças, para tratar pacientes com coronavírus.
O Estado chegou a ter 715 leitos de UTI exclusivos para a Covid, mas com a estabilização da doença, boa parte dessas vagas passou a ser usada para outras comorbidades. Com o crescimento de casos internações, alguns desses leitos voltaram a ser usados por pacientes com coronavírus.
Há três dias, o Espírito Santo tinha 395 leitos de UTI para Covid. Nesta sexta-feira (13), com a reversão desses leitos, o Estado já conta com 406 vagas em UTIs para coronavírus. Desses 406 leitos, 79,31% estão ocupados.