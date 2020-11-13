Covid no ES: governo volta a contratar leitos de UTI em hospitais particulares

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Com um aumento de pressão na rede hospitalar, devido ao aumento de pacientes internados com coronavírus , o governo do Espírito Santo vai voltar a contratar leitos de UTI e de enfermaria em hospitais particulares e filantrópicos.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou um edital de chamamento público para realizar a contratação de hospitais privados para disponibilizar os leitos para pacientes adultos do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão com suspeita de coronavírus ou que já tiveram a confirmação da doença.

O edital foi publicado nesta sexta-feira (13), mas sem divulgar a quantidade de vagas que serão compradas. Questionada sobre o número de leitos, a Sesa não respondeu até a publicação da matéria

A vigência do contrato será de 90 dias, mas pode ser prorrogado caso haja necessidade de leitos em função da evolução da pandemia.

LEITOS E OCUPAÇÃO

O Estado chegou a ter 715 leitos de UTI exclusivos para a Covid, mas com a estabilização da doença, boa parte dessas vagas passou a ser usada para outras comorbidades. Com o crescimento de casos internações, alguns desses leitos voltaram a ser usados por pacientes com coronavírus.