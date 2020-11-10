Covid no ES: 'É preocupante o aumento na internação', diz subsecretário

Subsecretário de Vigilância em Saúde do ES, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Entre esta terça-feira (10) e o dia 27 de novembro, Luiz Carlos Reblin responde interinamente pelo cargo de secretário de Saúde, em substituição ao titular Nésio Fernandes, que está de férias.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, Reblin afirmou que esses indicativos apontam para um aumento de casos que pode levar a um crescimento de mortes por Covid-19, o que ainda não é observado no Estado. A taxa de ocupação dos leitos disponibilizados para a Covid atualmente está em 84%, mas o subsecretário garante que a pasta possui uma capacidade para ampliar esse atendimento.

"É preocupante o aumento na internação. Isso significa mais casos que pode levar a casos mais graves e aumento de óbitos, o que não verificamos hoje. Hoje verificamos que o número de óbitos, a média de óbitos no Espírito Santo se mantém, depois dessa queda, em um número mais baixo. Mas precisamos considerar que, além dos 395 leitos disponíveis hoje, prontos, em operação, nós temos condição de 715 leitos que também podem ser colocados na sua totalidade em operação. Portanto, nós, da Secretaria de Estado da Saúde, vamos aumentando o número de leitos na medida que for necessário. Esta semana, por exemplo, nós vamos colocar em funcionamento mais 70 leitos para Covid. Isso novamente vai estabilizar essa relação entre pacientes que precisam internar e o número de leitos necessários", afirma Reblin.

O secretário interino também alertou que o número de cidades com risco moderado para a Covid-19 pode aumentar na próxima classificação do governo do Estado, que será atualizada no fim de semana. Na classificação que está em vigor, três cidades capixabas já estão em risco moderado: Ecoporanga, Colatina e Santa Teresa

"O critério principal é exatamente a taxa de ocupação de leitos de UTI. Quando a gente olha a ocupação do 715 (leitos da capacidade de ampliação para Covid-19, segundo a Sesa) que nós temos condições de abrir, é menor que 50%. Isso influencia na taxa de risco das cidades. Se essa taxa de ocupação dos 715 ultrapassar os 50% aí sim uma boa parte dos municípios poderá voltar ao risco moderado", detalhou Reblin. Confira outros trechos da entrevista: