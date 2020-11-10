Covid-19: aumenta o número de pacientes internados em UTIs no ES

Maior parte das UTIs para pacientes da Covid-19 está ocupada Crédito: Carlos Alberto Silva

O atual patamar é o maior desde o dia 23 de setembro, quando 337 vagas estavam sendo usadas. Naquela época, porém, havia um total de 500 UTIs disponíveis na rede pública, contra as 395 atuais. Ou seja, atualmente, restam 63 unidades livres para atender novos pacientes.

Consultado no meio de outubro sobre a variação de pacientes nos leitos intensivos, o médico infectologista Crispim Cerutti Júnior disse que eram flutuações esperadas e que ainda era cedo para manifestar preocupação. Já nesta segunda-feira (9), o tom usado por ele mudou.

"A preocupação é maior, principalmente com a falta de sensibilidade das pessoas que continuam se expondo e recrudescendo a curva da pandemia. É preciso que a população veja que o ganho que se teve com a redução está sendo perdido" Crispim Cerutti Júnior - Médico Infectologista

Segundo o especialista, é importante lembrar que a maior parte dos capixabas ainda não teve contato com o novo coronavírus , o que significa que tem muita gente suscetível à infecção e às complicações que ela impõe. "Se a percepção não mudar, o número de infectados pode chegar ao dobro", alertou.

Apesar do cenário, Crispim acredita que a Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ) está preparada para lidar com a pandemia no Espírito Santo . "A Sesa conseguiu fazer um planejamento muito eficaz nesse tempo e está fazendo o mesmo agora: aumentando a oferta conforme a demanda das UTIs", afirmou.

ANUNCIADOS MAIS 60 LEITOS DE UTI

O QUE DIZ A SESA

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que "estratégias estão sendo adotadas de acordo com o comportamento da curva da doença, que é observada diariamente" e que "a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais é dinâmica, já que diariamente são realizadas altas médicas, transferências etc".