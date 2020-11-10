Covid-19: aumenta o número de pacientes internados em UTIs no ES

Depois de ultrapassar a marca das 300 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupadas no início do mês, a segunda semana de novembro começou com mais um aumento: são 332 pessoas internadas em estado grave da Covid-19 nesta segunda-feira (9), de acordo com o Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares do Governo do Estado.
O atual patamar é o maior desde o dia 23 de setembro, quando 337 vagas estavam sendo usadas. Naquela época, porém, havia um total de 500 UTIs disponíveis na rede pública, contra as 395 atuais. Ou seja, atualmente, restam 63 unidades livres para atender novos pacientes.
Consultado no meio de outubro sobre a variação de pacientes nos leitos intensivos, o médico infectologista Crispim Cerutti Júnior disse que eram flutuações esperadas e que ainda era cedo para manifestar preocupação. Já nesta segunda-feira (9), o tom usado por ele mudou.
"A preocupação é maior, principalmente com a falta de sensibilidade das pessoas que continuam se expondo e recrudescendo a curva da pandemia. É preciso que a população veja que o ganho que se teve com a redução está sendo perdido"
Segundo o especialista, é importante lembrar que a maior parte dos capixabas ainda não teve contato com o novo coronavírus, o que significa que tem muita gente suscetível à infecção e às complicações que ela impõe. "Se a percepção não mudar, o número de infectados pode chegar ao dobro", alertou.
Apesar do cenário, Crispim acredita que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) está preparada para lidar com a pandemia no Espírito Santo. "A Sesa conseguiu fazer um planejamento muito eficaz nesse tempo e está fazendo o mesmo agora: aumentando a oferta conforme a demanda das UTIs", afirmou.
ANUNCIADOS MAIS 60 LEITOS DE UTI
Durante o pronunciamento da última quarta-feira (4), o secretário Nésio Fernandes anunciou que 120 leitos serão reabertos, sendo 60 de enfermaria e 60 de UTI. A previsão é de que até o próximo domingo, dia 15 de novembro, a ampliação esteja autorizada o primeiro movimento neste caminho, desde julho, quando se iniciou a reversão.
No início deste mês, a taxa de transmissão voltou a crescer em todo o Espírito Santo, saindo de 0,94 para 1,22, apontando um novo aumento da pandemia. Anteriormente, o secretário de Saúde já havia adiantado que o Estado está preparado para uma possível segunda onda da Covid-19.
O QUE DIZ A SESA
Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que "estratégias estão sendo adotadas de acordo com o comportamento da curva da doença, que é observada diariamente" e que "a taxa de ocupação dos leitos nos hospitais é dinâmica, já que diariamente são realizadas altas médicas, transferências etc".
A Sesa também adiantou que além da contratação dos 120 leitos já anunciados, ainda "trabalha com a previsão de entrega de mais 160 leitos fruto de obras na rede própria até o final deste ano, que poderão ser disponibilizados para paciente Covid-19 em caso de ascendência da curva".