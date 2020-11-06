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Risco aumenta

Taxa de transmissão do novo coronavírus volta a crescer no ES

O aumento foi registrado na Grande Vitória e no interior. Um dos fatores que contribuíram para o crescimento foi a maior interação entre as pessoas

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 18:45
Pandemia do novo coronavírus: vacina vira disputa política
Pandemia do novo coronavírus: aguardando vacina  Crédito: Fernando Zhiminaicela/Pixabay
A taxa de transmissão do novo coronavírus, calculada para o interior  e  a Grande Vitória, voltou a apresentar crescimento. E a alta registrada no interior foi a responsável por elevar o indicador do Espírito Santo. Um reflexo da ampliação da testagem de pacientes com Covid-19 e ainda do aumento da interação entre as pessoas.

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Segundo Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a taxa de transmissão do Espírito Santo saiu da marca de 0,94 para 1,22. O que significa dizer que dez pessoas podem contaminar outras 12.
Gráfico com aumento da taxa de transmissão do novo coronavírus
Taxa de transmissão do novo coronavírus do Espírito Santo Crédito: IJSN/NIEE
Já a  taxa de transmissão registrada para a Grande Vitória deixou a casa de 0,91, seguindo para 1,15, ou seja, dez pessoas podem contaminar com o novo coronavírus outras 11 pessoas. São os dados do gráfico abaixo:
Gráfico com aumento da taxa de transmissão do novo coronavírus
Taxa de transmissão do novo coronavírus da Grande Vitória Crédito: IJSN/NIEE
E a taxa de transmissão do interior, responsável pelo crescimento da taxa do Espírito, saiu de 1,01 para a marca de 1,3. É a situação em que dez pacientes podem infectar 13.
No interior do Estado, o aumento da taxa de transmissão foi verificado, principalmente, nas microrregiões Centro-Oeste e  Rio Doce, considerando o crescimento de casos nos municípios que as integram.
Gráfico com aumento da taxa de transmissão do novo coronavírus
Taxa de transmissão do novo coronavírus do interior do ES Crédito: IJSN/NIEE
Um crescimento, pondera Pablo Lira,  que está ligado a dois fatores. Um deles é a ampliação da testagem, ou seja, mais exames para a detecção da Covid-19 começaram a ser realizados a partir de setembro. Isso ocorre porque o cálculo da taxa considera o número de casos confirmados e o número de óbitos.
Outro fator importante tem sido a maior interação entre as pessoas. Após vários meses em que as pessoas tiveram que manter o distanciamento social, agora observamos o aumento da interação, principalmente na classe média. E temos visto o registro de pessoas na rua sem fazer o uso da máscara, achando que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. O risco é baixo, mas existe. E é preciso seguir as recomendações sanitárias, destaca Pablo.
Apesar do número de casos confirmados estar aumentando - e impactando a taxa de transmissão da doença -, o mesmo não acontece com o número de óbitos. A média móvel de óbitos está estável. A expectativa é de que a taxa de transmissão fique oscilando próxima de um, até que tenhamos a disponibilidade da vacina. Até lá, as pessoas precisam respeitar os protocolos, ressalta Pablo.
Os gráficos foram construídos com base nos dados do último dia 5, com as informações do Painel Covid-19 do ES. Nesta sexta-feira (6), o Espírito Santo já registrou 3.910 óbitos e 160.890 casos confirmados da doença.

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FESTAS E EVENTOS

Em outubro, com a queda apresentada na taxa de transmissão e ainda com a maior parte dos municípios estando em situação de risco baixo, o governo estadual começou a liberar a realização de festas e eventos, com protocolos de segurança.
Inicialmente foram autorizados eventos para adultos com no máximo 100 pessoas e, posteriormente, este limite foi ampliado para 300 pessoasFestas infantis também foram liberadas a partir do último dia 3.
Também em outubro as escolas da rede privada e as escolas públicas foram autorizadas a oferecerem ensino presencial. A rede estadual retomou as atividades presenciais, dando aos pais a opção de manter em casa os filhos, se o desejassem. As unidades  municipais receberam a mesma autorização, mas cada cidade decidiu pelo retorno, ou não.

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