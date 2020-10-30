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Saúde

Coronavírus sofre mutações lentas, mas é preciso monitorar, diz OMS

De acordo com a epidemiologista, mutações do vírus são esperadas; mas a organização planeja definir e acompanhar as transformações mais importantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 15:40

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:40

Maria Van Kerkhove
Líder técnica da resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) à pandemia de Covid-19, Maria Van Kerhove Crédito: Divulgação
Líder técnica da resposta da Organização Mundial da Saúde (OMS) à pandemia de covid-19, Maria Van Kerhove afirmou nesta sexta-feira (30), que o coronavírus sofre mutações de forma mais lenta do que outros vírus, mas é preciso monitorá-las. "Vamos continuar a ver mutações e isso é esperado. É importante definir quais são as mais importantes", disse a epidemiologista em uma entrevista coletiva.
O diretor-executivo do Programa de Emergências da OMS, Mike Ryan, por sua vez, destacou a importância de os países terem uma estratégia correta de testagem para a covid-19.
"Nenhum país atuou de maneira perfeita na pandemia, mas os que agiram com honestidade e transparência e mantiveram os esforços de combate ao longo do tempo, se mantiveram relativamente bem", declarou Ryan.

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