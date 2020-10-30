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Pacientes

OMS alerta para efeitos adversos de longo prazo da Covid-19

O diretor geral da Organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus citou sintomas como inflamações em órgãos, inclusive pulmões e coração

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 14:28
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou na segunda-feira (27) que a pandemia continua a acelerar, com o número de casos em todo o mundo dobrando nas últimas seis semanas
O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que há relatos de efeitos de longo prazo em pacientes hospitalizados Crédito: Reuters/Folhapress
Organização Mundial de Saúde (OMS) aproveitou entrevista coletiva desta sexta-feira (30), para ressaltar os efeitos adversos de longo prazo sofridos por algumas pessoas que contraíram a covid-19. Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus citou sintomas como inflamações em órgãos, inclusive pulmões e coração.
"Esse é um vírus que não apenas mata pessoas, para um número significativo ele provoca efeitos de longo prazo", advertiu o diretor-geral.
Tedros lembrou que há relatos de efeitos de longo prazo em pacientes hospitalizados, mas também entre pessoas que não precisaram de internação num primeiro momento.
O diretor-geral também voltou a lembrar que há várias vacinas na fase 3 de testes, a última, e que se houver resultados positivos a OMS apoiará a produção e distribuição dos imunizantes.

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