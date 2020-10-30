OMS alerta para efeitos adversos de longo prazo da Covid-19

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que há relatos de efeitos de longo prazo em pacientes hospitalizados Crédito: Reuters/Folhapress

"Esse é um vírus que não apenas mata pessoas, para um número significativo ele provoca efeitos de longo prazo", advertiu o diretor-geral.

Tedros lembrou que há relatos de efeitos de longo prazo em pacientes hospitalizados, mas também entre pessoas que não precisaram de internação num primeiro momento.