OMS alerta para efeitos adversos de longo prazo da Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aproveitou entrevista coletiva desta sexta-feira (30), para ressaltar os efeitos adversos de longo prazo sofridos por algumas pessoas que contraíram a covid-19. Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus citou sintomas como inflamações em órgãos, inclusive pulmões e coração.
"Esse é um vírus que não apenas mata pessoas, para um número significativo ele provoca efeitos de longo prazo", advertiu o diretor-geral.
Tedros lembrou que há relatos de efeitos de longo prazo em pacientes hospitalizados, mas também entre pessoas que não precisaram de internação num primeiro momento.
O diretor-geral também voltou a lembrar que há várias vacinas na fase 3 de testes, a última, e que se houver resultados positivos a OMS apoiará a produção e distribuição dos imunizantes.