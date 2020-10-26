OMS pede fim da 'politização' da pandemia

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus Crédito: Reuters/Folhapress

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, instou nesta segunda-feira (26), líderes ao fim da "politização da covid", indicando que houve "divisões políticas nos níveis nacionais". "Uma pandemia não é uma partida de futebol", afirmou, em entrevista coletiva, em Genebra, na Suíça.

Adhanom reafirmou a importância da colaboração global, e disse que o mundo deve evitar a todo custo o nacionalismo na vacinação, indicando que uma cooperação internacional pode trazer uma recuperação econômica mais rápida. O atual estágio da iniciativa Covax, com 184 países, foi descrito como um "grande progresso".

Um dos principais temas da coletiva foi o aumento de casos na Europa, que, com um terço das mortes na último semana, foi descrita como "epicentro" da pandemia. "Vários países estão vendo aumento preocupante de casos e hospitalizações", em especial no Hemisfério Norte, afirmou Adhanom, que citou o fato de no final de semana, vários líderes terem tomado medidas "críticas" para conter casos.

"Ninguém quer mais lockdowns, mas para evitá-los, precisamos fazer nossa parte", instando a responsabilização individual, afirmou. O diretor citou que, em conversas com a chanceler alemã, Angela Merkel, apreciou sua conduta, e pediu ação conjunta na União Europeia.

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan afirmou que não há evidências de que o aumento de casos ocorra por uma mutação do vírus, não sendo notado nenhum aumento na transmissibilidade até agora. Instando o consenso, concluiu que não deve haver uma "competição sobre qual é a melhor estratégia para conter o vírus".