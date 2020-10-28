Macron anuncia lockdown e circulação impedida entre regiões

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quarta-feira (28), a imposição de um novo lockdown, ressaltando que as medida tomadas até agora na contenção da Covid-19 não foram "suficientes". A partir da próxima sexta-feira, e até a início de dezembro, não será permita a viagem entre regiões do país, e bares e restaurantes serão fechados. As escolas, por sua vez, permanecerão abertas. Macron anunciou ajudas aos negócios que necessitarem, em um auxílio mensal de até 10 mil euros, e à manutenção de empregos.

Caso a situação melhore nas próximas duas semanas, alguns negócios poderão ser reabertos. Mais detalhes serão anunciados amanhã pelo primeiro-ministro, Jean Castex. "Não é possível ter uma economia próspera quando há um vírus circulando pela nação", afirmou Macron, ressaltando o desafio único que a pandemia representa, e pedindo unidade aos franceses.