Covid-19

Vacina: eficácia será conhecida em breve

Segundo o infectologista americano Anthony Fauci, 'saberemos se uma vacina é segura e eficaz entre o fim de novembro e o início de dezembro'
Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:33

Pandemia do novo coronavírus: uma vacinação ampla, porém, só deve ocorrer em meados de 2021
O infectologista americano Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (Niaid), afirmou no domingo (25), que será possível descobrir a eficácia e a segurança de uma vacina contra Covid-19, de forma clara, até o início de dezembro. Uma vacinação ampla, porém, só deve ocorrer em meados de 2021.
"Saberemos se uma vacina é segura e eficaz entre o fim de novembro e o início de dezembro", disse Fauci à rede britânica BBC. "É muito provável que o impacto da vacinação na dinâmica da epidemia não seja visto até o segundo ou terceiro semestre (de 2021", disse.
Fauci é especialista da Casa Branca durante a pandemia e uma das maiores referências dos EUA no assunto.

