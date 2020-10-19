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Em comício

Trump insinua que vacina poderia existir não fossem interesses políticos

O presidente dos Estados Unidos já havia questionado os critérios da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) para avaliar potenciais vacinas

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 18:21
Presidente dos EUA Donald Trump
Presidente dos EUA Donald Trump Crédito: Official White House Photo by Tia Dufour
Em comício no Arizona, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou nesta segunda-feira (19), que a vacina contra o coronavírus poderia estar pronta, mas que "interesses políticos" visando as eleições poderiam ter interferido na entrega. Trump disse que "não tem culpa" na questão. Anteriormente, o presidente já havia questionado os critérios da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) para avaliar potenciais vacinas.
Trump afirmou que salvou "milhões de vidas durante a pandemia", e prometeu que a terapia que o salvou quando contraiu a doença estaria "disponível de graça a todos". Arizona é considerado um dos chamados Estados-pêndulo ("swing-state"), sendo importante para a configuração do colégio eleitoral, e de acordo com o FiveThirtyEight, o candidato democrata Joe Biden lidera por 3,8% nas pesquisas no Estado.
Trump desacreditou as projeções, e fez diversas alusões à segunda emenda, indicando que Biden teria interesses em acabar com o direito às armas previsto na legislação.

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