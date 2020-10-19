Mundo chega a mais de 40 milhões de contaminações por Covid-19

O número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia chegou a 1.113.896 Crédito: Emmagrau/Pixabay

O mundo registrou mais de 40 milhões de casos do novo coronavírus nesta segunda-feira (19), de acordo com um levantamento em tempo real da Universidade Johns Hopkins. O número de mortes desde o início da pandemia chegou a 1.113.896. Mais da metade das contaminações foram registradas nos Estados Unidos (8,1 milhões), Índia (7,5 milhões) e Brasil (5,2 milhões).

Nos EUA , alguns Estados estão tentando medidas mais direcionadas enquanto os casos continuam aumentando em todo o país. Em Nova York, por exemplo, uma nova rodada de bloqueios se concentra em alguns bairros, fechando escolas e empresas em pontos críticos.

Na Europa, onde já há mais de 250.000 mortes e a segunda onda de infecções não diminui, novas restrições entraram em vigor, como o toque de recolher noturno na Bélgica e a obrigação de usar máscaras em ambientes fechados na Suíça. A Itália também impôs restrições a partir desta segunda em bares e restaurantes, atividades esportivas ou feiras populares, que são muito abundantes no país.

França, Alemanha, Reino Unido e Espanha adotaram medidas similares na semana passada para limitar os deslocamentos e os contatos entre pessoas ante um aumento descontrolado das infecções.