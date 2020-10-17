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Pandemia

Primeiro-ministro da Índia pede isolamento apesar de queda nos casos de Covid-19

Narendra Modi também disse que o país possui três vacinas em estágio avançado de desenvolvimento e que equipes de pesquisa indianas estão auxiliando na pesquisa de países vizinhos

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 17:23
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi Crédito: Reuters/Folhapress
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reforçou neste sábado (17) que o número de casos de coronavírus no país está diminuindo, mas que "não há espaço para complacências". Em sua conta do Twitter, ele fez um apelo para que a população continue usando máscaras, lavando as mãos e respeitando o isolamento social. "Nós temos que seguir trabalhando juntos e lutando contra a pandemia de Covid-19", publicou.
Modi também disse que o país possui três vacinas em estágio avançado de desenvolvimento e que equipes de pesquisa indianas estão auxiliando na pesquisa de países vizinhos, dentre eles, Afeganistão, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. Ele participou de uma reunião pela manhã com cientistas e autoridades da área da saúde para discutir um planejamento para a entrega e distribuição das vacinas. "Estamos empenhados em garantir o acesso rápido à vacina. Para isso, está em andamento um planejamento avançado em temas como: cadeias de armazenamento refrigerado, redes de distribuição, mecanismo de monitoramento e avaliações antecipadas", publicou ele na rede social.
Neste sábado, a Índia identificou 62.212 novos casos da doença no levantamento diário, aumentando para mais de 7,4 milhões o número de infectados no país. As novas mortes somaram 837 na mesma base de comparação. Com isso, o país acumula 112.998 mortos pela doença.

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