Primeiro-ministro da Índia pede isolamento apesar de queda nos casos de Covid-19

Modi também disse que o país possui três vacinas em estágio avançado de desenvolvimento e que equipes de pesquisa indianas estão auxiliando na pesquisa de países vizinhos, dentre eles, Afeganistão, Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. Ele participou de uma reunião pela manhã com cientistas e autoridades da área da saúde para discutir um planejamento para a entrega e distribuição das vacinas. "Estamos empenhados em garantir o acesso rápido à vacina. Para isso, está em andamento um planejamento avançado em temas como: cadeias de armazenamento refrigerado, redes de distribuição, mecanismo de monitoramento e avaliações antecipadas", publicou ele na rede social.