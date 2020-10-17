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Coronavírus

EUA registram maior número de casos diários de Covid-19 desde julho

Os Estados Unidos registraram mais de 69 mil novos casos de Covid-19 na sexta-feira (16) pela primeira vez desde julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 17:17

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 17:17

Coronavírus - Covid19
EUA registram maior número de casos diários de Covid-19 desde julho Crédito: PIRO4D/Pixabay
Os EUA registraram mais de 69 mil novos casos na sexta-feira (16) pela primeira vez desde julho, levando as projeções de novos casos com a temida "onda de inverno" ao foco, já que especialistas em saúde têm alertado que um número crescente de infecções nos EUA deve significar mais mortes.
Enquanto isso, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, informou neste sábado que os cinemas do Estado poderão reabrir a partir da próxima sexta-feira (23) com restrições ao tamanho do público e outras precauções em vigor. Os teatros, por sua vez, não foram incluídos e devem permanecer fechados.
Os cinemas poderão retomar o funcionamento com 25% da capacidade, com máximo de 50 pessoas por sala. O uso de máscaras será obrigatório e os assentos serão marcados para garantir o distanciamento social.

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