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Publicação

Trump assina ordem executiva que reduz preços de remédios para cidadãos dos EUA

A medida diz que o preço será equiparado ao mais baixo praticado por um país membro da OCDE que tenha PIB per capita comparável ao dos EUA

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 08:03
Presidente dos EUA Donald Trump
Donald Trump afirma ter assinado ordem executiva que reduz os preços dos remédios para cidadãos americanos Crédito: Official White House Photo by Shealah Craighead
Em publicação feita no Twitter na noite deste domingo (13), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma ter assinado ordem executiva que reduz os preços dos remédios para cidadãos americanos. "A minha ordem vai garantir que o país tenha os mesmos preços baixos que a indústria farmacêutica dá a outros países", escreveu Trump, completando que "acabou a festa do planeta a custo da América e que os preços vão cair rapidamente".
A Casa Branca publicou em seu site oficial o texto da ordem executiva. A medida diz que o preço será equiparado ao mais baixo praticado por um país membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que tenha PIB per capita comparável ao dos Estados Unidos.
Para isso, a ordem fala que a Secretaria de Saúde fará estudos para que o Medicare, sistema de seguros de saúde gerido pelo governo americano, pague a diferença de preços para cidadãos que necessitem de certos remédios para tratamentos.

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