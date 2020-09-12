Governo cede a Trump e zera novamente imposto sobre cota de etanol americano

O governo de Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu estender uma medida que zera o imposto de importação sobre o etanol americano. Em decisão tomada nesta sexta-feira (11), foi cortada a taxa de 20% sobre 187,5 milhões de litros originados dos Estados Unidos por 90 dias.

Bomba de combustível Crédito: Divulgação

Antes disso, o governo já havia liberado a importação de uma cota de 750 milhões de litros de etanol americano sem o imposto de importação regular de 20% para o produto. Nesse caso, a medida venceu no último dia 31.

Conforme publicou o jornal Folha de S.Paulo, a medida teve participação do ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores). Ele convenceu o presidente Jair Bolsonaro a adotar mais um gesto para agradar o governo Donald Trump . O presidente disputa as eleições naquele país em menos de dois meses.

Os americanos não queriam apenas a prorrogação da cota: eles trabalhavam para que o Brasil aceitasse o livre comércio do produto, o que beneficiaria produtores de milho daquele país  o etanol americano é feito a partir do cereal, e não da cana-de-açúcar, como ocorre no caso brasileiro.