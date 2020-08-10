Preço médio do etanol subiu em 14 Estados na semana passada, diz ANP

Na comparação mensal, os preços do etanol subiram em 17 Estados e no Distrito Federal, cederam em outros 8 Estados Crédito: Divulgação

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 Estados na última semana, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. A cotação do biocombustível caiu em outros 10 Estados e no Distrito Federal e ficou estável no Amapá e em Mato Grosso

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,66%, a R$ 2,759, em comparação aos R$ 2,741 na semana anterior.

Em relação aos últimos 30 dias, quando o preço era de R$ 2,737, a alta foi de 0,80%.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 2,564, representando elevação de 0,43% ante a semana anterior (R$ 2,553) e subiu 0,79% na comparação com os últimos 30 dias (R$ 2,544).

No Piauí, o biocombustível registrou a maior alta porcentual na semana, de 7,58%.

A maior queda semanal, de 2,79%, foi verificada no Tocantins.

Na comparação mensal, os preços do etanol subiram em 17 Estados e no Distrito Federal, cederam em outros 8 Estados e se mantiveram no Amapá.

O Estado que registrou a maior alta porcentual na comparação mensal também foi Piauí, com elevação de 8,51% no preço do etanol hidratado.

A queda mais expressiva foi verificada no Amazonas (-1,93%).

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,079 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 2,564, também foi registrado em São Paulo.

O preço máximo individual, de R$ 4,599 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul.