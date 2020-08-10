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Expectativa

Previsão de queda do PIB de 2020 passa de 5,66% para 5,62% no Focus do BC

Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão de alta de 3,50% do Produto Interno Bruto (PIB)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 11:49

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 11:49

PIB
Projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 passou de retração 5,66% para queda de 5,62% Crédito: A7 Press/Folhapress
Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de retração 5,66% para queda de 5,62%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 6,10%.
Para 2021, o mercado financeiro manteve a previsão do Produto Interno Bruto (PIB), de alta de 3,50%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.
No Focus desta segunda-feira, a projeção para a produção industrial de 2020 passou de baixa de 7,92% para queda de 7,87%. Há um mês, estava em baixa de 9,00%.
No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial saiu de 4,00% para 5,42%, ante 4,00% de quatro semanas antes.
A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 permaneceu em 67,50%. Há um mês, estava em 67,30%. Para 2021, a expectativa seguiu em 69,83%, ante 69,60% de um mês atrás.

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