Previsão do IPCA para 2020 segue em 1,63% no Focus do BC

A mediana para o IPCA neste ano permaneceu em alta de 1,63% Crédito: A7 Press/Folhapress

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial de preços em 2020. O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira (10), pelo Banco Central , mostra que a mediana para o IPCA neste ano permaneceu em alta de 1,63%. Há um mês, estava em 1,72%.

A projeção para o índice em 2021 seguiu em 3,00%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%. No caso de 2023, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,50% e 3,25%, nesta ordem.

A projeção dos economistas para a inflação segue bem abaixo do centro da meta de 2020, de 4,00%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,50% a 5,50%).

No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%).

A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

TOP 5

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para 2020 passou de 1,51% para 1,58%. Para 2021, a estimativa do Top 5 passou de 2,78% para 2,89%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de 1,80% e 2,80%, respectivamente.

No caso de 2022, a mediana do IPCA no Top 5 passou de 3,50% para 3,48%, ante 3,50% de um mês atrás. A projeção para 2023 no Top 5 seguiu em 3,25%, mesmo patamar de quatro semanas antes.

Na semana passada, ao cortar a Selic (a taxa básica da economia) de 2,25% para 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central atualizou suas projeções para a inflação.

No cenário híbrido que utiliza câmbio fixo e juros do mercado financeiro, conforme o Relatório de Mercado Focus, o BC alterou sua projeção para o IPCA em 2020 de 2,0% para 1,9%. No caso de 2021, a expectativa passou de 3,2% para 3,0%. O BC ainda ampliou o horizonte de projeções para 2022, com a estimativa para a inflação em 3,4%.

De acordo com a autoridade monetária, esse cenário híbrido considera que a Selic encerra este ano em 2,00% ao ano, sobe para 3,00% a.a. ao fim de 2021 e chega a 5,00% no fim de 2022.

AGOSTO

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão para o IPCA em agosto de 2020, de alta de 0,08%, conforme o Relatório de Mercado Focus. Um mês antes, o porcentual projetado indicava alta de 0,12%.

Para setembro, a projeção no Focus seguiu em alta de 0,17% e, para outubro, continuou em alta de 0,24%. Há um mês, os porcentuais indicavam altas de 0,19% e 0,24%, respectivamente.