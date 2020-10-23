Festas infantis em cerimoniais e eventos de recreação estão permitidos no ES a partir de novembro Crédito: astoianow | Pixabay

"A partir de 3 de novembro, estamos autorizando o funcionamento de cerimoniais e espaços de recreação infantil dentro do protocolo que vai ser anunciado em breve" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

A partir desta sexta-feira (23), o governo já tinha anunciado a liberação de festas para até 300 pessoas  como as festas e casamentos, realizados em cerimoniais. Mas é preciso um espaço de 5 metros quadrados para cada participante. Seguem proibidos alguns tipos de eventos, como shows e pista de dança.

Your browser does not support the audio element. Eventos infantis liberados no ES a partir de 3 de novembro

As medidas valem para as cidades que estão no chamado risco baixo. Segundo o novo Mapa de Risco, que vale a partir da próxima segunda-feira (26), um total de 77 cidades estão na classificação de risco baixo.

Apenas Ecoporanga está classificada como risco moderado. As medidas valem sempre em município de risco baixo. Se for risco moderado, as atividades não estão permitidas, disse o governador.

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