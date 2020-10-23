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Festas em cerimoniais

Eventos infantis liberados no ES a partir de 3 de novembro

A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em um pronunciamento ao vivo na noite desta sexta-feira (23); protocolo deve sair nos próximos dias

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 19:06
Festas infantis em cerimoniais e eventos de recreação estão permitidos no ES a partir de novembro
Festas infantis em cerimoniais e eventos de recreação estão permitidos no ES a partir de novembro Crédito: astoianow | Pixabay
Os eventos infantis em cerimoniais e em espaços de recreação estarão autorizados a acontecer no Espírito Santo a partir do dia 3 de novembro. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em um pronunciamento ao vivo na noite desta sexta-feira (23).
"A partir de 3 de novembro, estamos autorizando o funcionamento de cerimoniais e espaços de recreação infantil dentro do protocolo que vai ser anunciado em breve"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
A partir desta sexta-feira (23), o governo já tinha anunciado a liberação de festas para até 300 pessoas  como as festas e casamentos, realizados em cerimoniais. Mas é preciso um espaço de 5 metros quadrados para cada participante. Seguem proibidos alguns tipos de eventos, como shows e pista de dança.
Eventos infantis liberados no ES a partir de 3 de novembro
As medidas valem para as cidades que estão no chamado risco baixo. Segundo o novo Mapa de Risco, que vale a partir da próxima segunda-feira (26), um total de 77 cidades estão na classificação de risco baixo.

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Apenas Ecoporanga está classificada como risco moderado. As medidas valem sempre em município de risco baixo. Se for risco moderado, as atividades não estão permitidas, disse o governador.

REVEJA O PRONUNCIAMENTO

Casagrande também falou sobre a volta às aulas do ensino fundamental, que devem acontecer a partir de segunda-feira (26), falou sobre a volta do crescimento de testes positivos no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) e outros assustos. Reveja abaixo ou clique aqui.

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