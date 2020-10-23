Os eventos infantis em cerimoniais e em espaços de recreação estarão autorizados a acontecer no Espírito Santo a partir do dia 3 de novembro. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande em um pronunciamento ao vivo na noite desta sexta-feira (23).
"A partir de 3 de novembro, estamos autorizando o funcionamento de cerimoniais e espaços de recreação infantil dentro do protocolo que vai ser anunciado em breve"
A partir desta sexta-feira (23), o governo já tinha anunciado a liberação de festas para até 300 pessoas como as festas e casamentos, realizados em cerimoniais. Mas é preciso um espaço de 5 metros quadrados para cada participante. Seguem proibidos alguns tipos de eventos, como shows e pista de dança.
Eventos infantis liberados no ES a partir de 3 de novembro
As medidas valem para as cidades que estão no chamado risco baixo. Segundo o novo Mapa de Risco, que vale a partir da próxima segunda-feira (26), um total de 77 cidades estão na classificação de risco baixo.
Apenas Ecoporanga está classificada como risco moderado. As medidas valem sempre em município de risco baixo. Se for risco moderado, as atividades não estão permitidas, disse o governador.
REVEJA O PRONUNCIAMENTO
Casagrande também falou sobre a volta às aulas do ensino fundamental, que devem acontecer a partir de segunda-feira (26), falou sobre a volta do crescimento de testes positivos no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) e outros assustos. Reveja abaixo ou clique aqui.