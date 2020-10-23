Coronavírus: ES registra 3.773 mortes e passa de 149 mil casos

O Espírito Santo chegou, nesta sexta-feira (23), a 3.773 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 149.149 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.094 novos casos e seis óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 21.653 registros da doença, seguido por Vitória (19.091), Serra (18.681) e Cariacica (13.452). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.741 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 137.370 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,5% e, até agora, 478.626 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.