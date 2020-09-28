Confira o tira-dúvidas sobre a volta às aulas presenciais no ES

Em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (28), o secretário de Estado da Educação (Sedu), Vitor de Angelo, informou que as atividades serão encerradas no dia 23 de dezembro. Haverá férias em janeiro e a volta às aulas em 2021 acontece em fevereiro. De acordo com informações publicadas pela Sedu, o ano letivo de 2020, para o ensino regular, termina em 23 de dezembro de 2020, sendo o Conselho de Classe final em 29 de dezembro de 2020. Para as 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª etapas do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª etapas do Ensino Médio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), os semestres letivos de 2020 ficam assim organizados: o primeiro semestre terminou em 28 de agosto. O segundo semestre termina em 23 de dezembro, sendo o Conselho de Classe Final em 29 de dezembro de 2020. Considerando os objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa da educação básica, as 4ª e 8ª etapas do Ensino Fundamental e a 3ª etapa do Ensino Médio da EJA cumprirão um semestre letivo em 2020, e ficam assim organizados: o primeiro bimestre terminou em 28 de agosto. O segundo bimestre termina em 23 de dezembro, sendo o Conselho de Classe final em 29 de dezembro de 2020.