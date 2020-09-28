Ensino remoto: regras para pais e escolas serão definidas nesta semana

Pais podem decidir manter filhos estudando em casa Crédito: @ijeab/Freepik

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explica que a normatização que será elaborada ajudará a sanar dúvidas de escolas e de pais. Optar por deixar os filhos em casa é um direito dos pais que não existe em um período normal, fora da pandemia. O ensino é obrigatório a partir dos 4 anos, com o setor público sendo obrigado a oferecer vagas e as famílias sendo obrigadas a matricularem as crianças, sob risco de serem penalizadas, relata.

Diante do novo cenário, imposto pela pandemia, é preciso haver a chamada normatização deste novo direito dos pais. Estamos fechando com o MPES e a DPES a flexibilização destas obrigações e facultar o direito de levar os filhos ou não às escolas, sem que as famílias sejam punidas por isso, destacou.

Há alguns desafios a serem superados, segundo o secretário. Um deles, por exemplo, é a definição para saber por quanto tempo este direito dos pais terá validade, se os pais vão poder mudar de opinião, se será necessário um documento.

"Vamos fechar as normas de como isto irá funcionar e vamos informar. Possivelmente será pedido um documento formal onde os pais declaram se levam ou não os filhos à escola. Temos que definir o prazo, se pode mudar de opinião, por exemplo. Vamos finalizar nesta semana" Vitor de Angelo - Secretário de Estado da Educação

São informações necessárias também para o funcionamento das escolas. Ele destaca, por exemplo, que a informação sobre a quantidade de alunos que vão frequentar as escolas é fundamental, por exemplo, para os contratos de alimentação.