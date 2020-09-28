Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta às aulas

Ensino remoto: regras para pais e escolas serão definidas nesta semana

As normas vão ser discutidas entre a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Ministério Público Estadual (MPES) e Defensoria Pública Estadual (DPES) e devem valer também para a rede municipal e privada

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 15:47
aula -aluno - ensino - distancia - escola - curso
Pais podem decidir manter filhos estudando em casa Crédito: @ijeab/Freepik
As regras para os pais que optarem por manter seus filhos em casa, evitando as aulas presenciais, vão ser definidas nesta semana em uma reunião entre a Secretaria de Estado da Educação (Sedu)Ministério Público Estadual (MPES) e Defensoria Pública Estadual (DPES). O encontro está previsto para acontecer nesta quarta-feira (30).
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explica que a normatização que será elaborada ajudará a sanar dúvidas de escolas e de pais. Optar por deixar os filhos em casa é um direito dos pais que não existe em um período normal, fora da pandemia. O ensino é obrigatório a partir dos 4 anos, com o setor público sendo obrigado a oferecer vagas e as famílias sendo obrigadas a matricularem as crianças, sob risco de serem penalizadas, relata.
Diante do novo cenário, imposto pela pandemia, é preciso haver a chamada normatização deste novo direito dos pais. Estamos fechando com o MPES e a DPES a flexibilização destas obrigações e facultar o direito de levar os filhos ou não às escolas, sem que as famílias sejam punidas por isso, destacou.

Veja Também

Ensino infantil no ES: o que já se sabe sobre as regras de volta às aulas

Com o retorno das aulas presenciais no ES, como fica o transporte escolar?

Com volta às aulas, ônibus do Transcol voltam a rodar com 100% da frota

Há alguns desafios a serem superados, segundo o secretário. Um deles, por exemplo, é a definição para saber por quanto tempo este direito dos pais terá validade, se os pais vão poder mudar de opinião, se será necessário um documento.
"Vamos fechar as normas de como isto irá funcionar e vamos informar. Possivelmente será pedido um documento formal onde os pais declaram se levam ou não os filhos à escola. Temos que definir o prazo, se pode mudar de opinião, por exemplo. Vamos finalizar nesta semana"
Vitor de Angelo - Secretário de Estado da Educação
São informações necessárias também para o funcionamento das escolas. Ele destaca, por exemplo, que a informação sobre a quantidade de alunos que vão frequentar as escolas é fundamental, por exemplo, para os contratos de alimentação.
Embora as regras estejam sendo definidas para as escolas estaduais, em geram, como a reunião conta com a participação do MPES, a mesma normatização poderá ser estendida para as escolas municipais e as privadas. Embora a minha decisão não seja legalmente válida para unidades que não sejam do Estado, mas como ela está sendo construída com os órgãos de controle que atuam em todas as redes, a normatização deverá ser aplicada também nas redes municipais e privada, explica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados