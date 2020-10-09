Enfeites coloridos para decoração de festas Crédito: Peggy Choucair/Pixabay

próximo dia 23, os eventos sociais, como as festas e casamentos, realizados em cerimoniais, poderão receber até um limite de 300 pessoas no espaço de 5 metros quadrados para cada participante. Seguem proibidos alguns tipos de eventos, como shows e pista de dança. A partir do, os eventos sociais, como as festas e casamentos, realizados em cerimoniais, poderão receber até um limite de 300 pessoas no Espírito Santo . Mas será preciso um. Seguem proibidos alguns tipos de eventos, como shows e pista de dança.

Your browser does not support the audio element. ES libera festas para até 300 pessoas a partir do dia 23 de outubro

O anúncio de mais uma flexibilização das restrições impostas a partir da pandemia do novo coronavírus foi feito pelo governador Renato Casagrande, em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (9). Ele também autorizou que não haja limite de pessoas para os eventos corporativos, como seminários, palestras, encontros técnicos e científicos. Mas também neste caso será necessário um espaço de 5 m² para cada pessoa.

Ibatiba e As medidas valem para as cidades que estão no chamado risco baixo. Segundo o novo Mapa de Risco, que vale a partir da próxima segunda-feira (12), um total de 75 cidades estão na classificação de risco baixo. Três municípios estão em risco moderado: Montanha Anchieta estão. As medidas valem sempre em município de risco baixo. Se for risco moderado, as atividades não estão permitidas, disse o governador.

REDUÇÃO DE ÓBITOS FAVORECE FLEXIBILIZAÇÃO

Segundo Casagrande, as novas medidas de flexibilização estão sendo viabilizadas porque o número de óbitos no Estado vem reduzindo, assim como também está controlada a demanda por leitos hospitalares de UTI. Nós estamos em uma fase de convivência com a pandemia, estabelecendo regras, protocolos, limites para conviver com a pandemia, disse o governador.

O governador observou que o Estado já teve 600 pacientes com a Covid-19 internados nos leitos de UTI. Mas controlamos a ocupação, que hoje está em 40% dos 715 leitos de UTI, com uma demanda de menos de 300 leitos de UTI para Covid-19. Ainda é muito, sim, mas já estivemos com 600 internações deste tipo, pontuou.

Em relação ao número de óbitos, destacou que o Estado vem apresentando redução nos últimos meses. Em agosto, o Estado teve 583 mortos; em setembro, 362 mortos, em outubro, nos primeiros nove dias, foram 85 óbitos. Mês a mês estamos alcançando resultados. Só teremos solução para a pandemia na hora que a vacina chegar, mas ainda não temos clareza sobre esse momento".