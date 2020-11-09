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Pandemia

ES registra mais 12 mortes e passa de 163 mil casos de Covid

Número de curados  também subiu, chegando a 150.737. Desses, 1.452 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:32

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:32

Homenagem às vítimas da Covid-19 no ES realizada na Praia da Costa, em Vila Velha
Homenagem às vítimas da Covid-19 na Praia da Costa, em Vila Velha: ES já tem 3.938 mortos pela doença Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta
Mais 12 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta segunda-feira (9), elevando para 3.938 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 163.072 casos confirmados da doença, 644 apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 24.051 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (21.307), Serra (20.808) e Cariacica (14.795). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.098 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 2.767.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 150.737. Desses, 1.452 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 541,9 mil testes já foram realizados no Estado.

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