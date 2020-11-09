ES registra mais 12 mortes e passa de 163 mil casos de Covid

Homenagem às vítimas da Covid-19 na Praia da Costa, em Vila Velha: ES já tem 3.938 mortos pela doença

A quantidade de curados também subiu, chegando a 150.737. Desses, 1.452 foram considerados livres da doença nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2,4%, e mais de 541,9 mil testes já foram realizados no Estado.