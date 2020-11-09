Biden faz apelo por uso de máscara e promete vacina de graça contra Covid

Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware Crédito: Reuters/Folhapress

Os EUA já registram mais de 237 mil mortes desde o início da pandemia de coronavírus e, nas últimas semanas, assistem ao aumento no número de hospitalizações e novos casos diários, o que significa que o vírus está longe de ser controlado.

"A máscara não é uma declaração política", disse Biden em um discurso de menos de dez minutos em Wilmington, cidade onde mora, em Delaware. "Elas salvam vidas."

O presidente eleito ergueu uma máscara enquanto dizia que o objetivo do país é voltar ao normal, mas que medidas importantes devem ser tomadas até que a vacina contra a Covid-19 seja aprovada e distribuída.

Biden quis marcar mais uma vez o contraste com o presidente Donald Trump, que minimizou a pandemia e, por muito tempo, recusava-se a usar máscaras em público. O republicano também entrou em confronto com especialistas de sua equipe sobre a melhor maneira de controlar e prevenir o vírus.