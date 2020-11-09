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Estados Unidos

Biden faz apelo por uso de máscara e promete vacina de graça contra Covid

O presidente eleito dos Estados Unidos ergueu uma máscara enquanto dizia que o objetivo do país é voltar ao normal, mas que medidas importantes devem ser tomadas

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 16:11
Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware
Biden, candidato democrata à presidência dos EUA, fala sobre a eleição presidencial de 2020 em Wilmington, Delaware Crédito: Reuters/Folhapress
presidente eleito dos EUA, Joe Biden, fez um apelo nesta segunda-feira (9) para que os americanos usem máscara como forma de barrar a disseminação da Covid-19 e disse que, em seu governo, uma vacina aprovada contra a doença será distribuída de forma gratuita.
Os EUA já registram mais de 237 mil mortes desde o início da pandemia de coronavírus e, nas últimas semanas, assistem ao aumento no número de hospitalizações e novos casos diários, o que significa que o vírus está longe de ser controlado.
"A máscara não é uma declaração política", disse Biden em um discurso de menos de dez minutos em Wilmington, cidade onde mora, em Delaware. "Elas salvam vidas."
O presidente eleito ergueu uma máscara enquanto dizia que o objetivo do país é voltar ao normal, mas que medidas importantes devem ser tomadas até que a vacina contra a Covid-19 seja aprovada e distribuída.
Biden quis marcar mais uma vez o contraste com o presidente Donald Trump, que minimizou a pandemia e, por muito tempo, recusava-se a usar máscaras em público. O republicano também entrou em confronto com especialistas de sua equipe sobre a melhor maneira de controlar e prevenir o vírus.
"Vamos seguir a ciência. Vou falar de novo: vamos seguir a ciência", disse Biden.

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