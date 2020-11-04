Novos leitos serão ofertados para pacientes com sintomas gripais e que se enquadram em casos suspeitos de Covid Crédito: Reprodução/TV

De acordo com a autoridade em saúde, houve necessidade de ampliar a oferta de leitos de isolamento para pacientes com casos suspeitos da Covid-19, considerando o cenário em que se encontra a pandemia no Estado.

"Desde o dia 14 de outubro, passamos a ter um comportamento na ocupação de leitos de enfermaria que não foi acompanhado de aumento de ocupação de leitos de UTI. Tivemos aumento de pacientes mais leves, com perfil já conhecido, procurando o serviço de saúde. Mas, neste feriadão, nós tivemos um comportamento de aumento da necessidade de leitos de isolamento para atender pacientes suspeitos de Covid. Então, reavaliamos o conjunto da pandemia no Estado e decidimos que precisamos fazer um ajuste na oferta de leitos de isolamento para atender suspeitos de Covid", apontou.

A previsão, segundo Nésio Fernandes, é de que até o dia 15 de novembro seja autorizada a ampliação da oferta de vagas no Estado. "Estamos autorizando organizar a ampliação de 60 leitos de UTI e 60 de enfermaria. O Espírito Santo e o Brasil vivem um contexto de quádrupla carga de doenças coexistindo na rede assistencial. Temos a coexistência das doenças infecciosas endêmicas, como a tuberculose, as doenças virais e as metabólicas, além de causas externas, que também afligem os serviços de saúde, bem como lidamos com a pandemia e com as doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, que também pressionam o sistema de saúde", acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Saúde abre mais 120 leitos para atender aumento de casos de Covid no ES

Diversas doenças respiratórias, mesmo prevalentes no Brasil, decaíram muito durante a primeira onda pandêmica, disse o secretário. "Os hospitais pediátricos, por exemplo, trabalharam com ocupação muito baixa durante o desenvolvimento da primeira onda. Já, neste momento, temos aumento das doenças respiratórias por outros vírus também, doenças que coexistem com a Covid e esses pacientes também necessitam de leito hospitalar", pontuou Nésio Fernandes.