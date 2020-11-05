Busca por meditação bate recorde durante a pandemia

Meditação para iniciantes Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels

O isolamento social e estresse provocados pela pandemia fizeram com que as buscas pelos termos meditação e mindfulness (ou atenção plena) no Google atingissem o recorde dos últimos 16 anos, segundo a empresa. A pergunta "como fazer meditação para ansiedade" cresceu 4.000% em relação ao ano passado, e a busca por "espairecer a mente” aumentou 400%. Já “benefícios da meditação" chegou aos 200% de aumento. Para especialistas, as pessoas estão procurando formas de lidar com as aflições do período e veem nesses métodos um auxílio importante para tentar manter a calma, diminuir o estresse e focar nas atividades que precisam ser realizadas.

EBOOK

Recém-lançado, o ebook "O suicida e outras histórias curtas", do nosso escritor José Augusto Carvalho, está à venda na Amazon. Trata-se de um livro de contos quase todos premiados em concursos de âmbito nacional que certamente encantarão o leitor, senão pela trama, ao menos pelas tiradas linguísticas que divertem e instruem.

REINAUGURAÇÃO

Ricardo e Carol Lobato reinauguram sua multimarca de moda masculina em novo endereço, agora na Chapot Presvot, no coração da Praia do Canto. Com projeto de Yasmin Frechiani, a expectativa é injetar novo fôlego no mercado de moda da capital capixaba.

DIRETO DO AMAZONAS

Carla Pollake e Inácio Ferreira Crédito: Divulgação

A empresária e pesquisadora capixaba Carla Pollake está em Manaus, a trabalho, fazendo pesquisa eleitoral mas achou um tempinho para passear e fazer um registro em frente ao Teatro Amazonas, com o marido Inácio Ferreira. A escolha pelo local tem um motivo especial, foi lá que ele a pediu em namoro.

CORTELLA EM SEMINÁRIO DO ES

No próximo dia 19/11, o Conselho Regional de Contabilidade do ES realiza a quarta edição do evento “Seminário de Gestão”. Uma oportunidade para discutir estratégias e fazer um alinhamento das ações entre todos os atores que movimentam a economia. E, mesmo sendo online, a abertura terá a participação do Prof. Mario Sergio Cortella, que vai falar sobre o tema “Qual é a tua obra. Inquietações positivas sobre gestão, liderança e ética”.

FÓRUM LIBERDADE E DEMOCRACIA

Ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Carlos Moura|SCO|STF

Mais um nome confirmado para o 8º Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã, nesta quinta-feira (5) e sexta-feira (6), no Centro de Convenções de Vitória. O novo convidado para o evento, que tem o tema "Livre Mercado: um direito humano”, é Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, que inclui as Lojas Riachuelo, financeira Midway, o Midway Shopping Center e a Transportadora Casa verde.

O evento terá palestrantes importantes, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto e o fundador e CEO do Nubank, David Vélez.

Por conta da pandemia, o fórum vai acontecer de forma híbrida, presencial e online. A expectativa para esse ano é reunir cinco mil pessoas online, já na forma presencial o Fórum será limitado em até 250 pessoas, respeitando as normas de prevenção e estabelecidas pela portaria 173, do Governo do Estado.

PARTIU, DUBAI!

O programa Mais Estilo Mais Viagem, da Compose, já levou muitos arquitetos e decoradores para vários destinos como Milão, Paris, Istambul, Miami, Bologna. Para este ano de 2020, o destino escolhido por Carlos e Beto Marianelli, é Dubai. Nesta quinta -feira os empresários recebem convidados para evento de confraternização e apresentação dos profissionais que já conquistaram a desejada viagem.

PRODUTO 100% CAPIXABA

Carreta Cozinha Capixaba Sesi Crédito: Thiago Guimarães/Findes

A Câmara Setorial de Alimentos e Bebidas da Findes, juntamente às 72 empresas associadas e autorizadas a usarem o selo “Produto 100% Capixaba”, vão participar a partir desta sexta-feira (06) do projeto “Janelas Casacor”, no estacionamento do Shopping Vitória. Alguns chefs de cozinha serão convidados para elaborarem diversos pratos/receitas, com os produtos das 72 empresas autorizadas a usarem o selo. As receitas serão produzidas na “Carreta Cozinha Capixaba Sesi”, que já está posicionada no Shopping Vitória.

CURSO DE PILOTAGEM

Atleta de Moto Skill e Head Road Captain do HOG Vitória Chapter, Glaycon Ferreira vai ministrar curso sobre técnicas de pilotagem em baixa velocidade neste domingo, dia 08, em Vila Velha. Temas como postura, controle e visão, posicionamento dos pneus e frenagem emergencial estão entre a abordagens da aula prática.

DIREITO DO TRABALHO

Dra. Marta Vimercati e Dr. Luiz Augusto Bellini se uniram para lançar um curso preparatório para a segunda fase da prova da OAB. Com foco no Direito do Trabalho, preparam aulas ao vivo e o ensino de uma técnica moderna de redação de peças, poupando linhas e ganhando tempo .

CONSCIENTIZAÇÃO NA RODOVIA