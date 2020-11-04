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Renata Rasseli

Cachorrinhas famosas do Instagram vão desfilar em feira pet no ES

As spits influenciadoras digitais Pandinha e Magali prometem arrasar na passarela da Pet Fair ES, nos dias 29 e 30 de maio de 2021, no Centro de Convenções de Vitória

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:36

Públicado em 

04 nov 2020 às 11:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

@pandinhatoy, pet influenciadora digital
@pandinhatoy, pet influenciadora digital Crédito: Instagram/divulgação
As doguinhas influenciadoras digitais Pandinha (38,8 mil seguidores) e Magali (66,5  mil seguidores) prometem arrasar na passarela na Pet Show, que ocorrerá dentro da programação da Pet Fair ES, nos dias 29 e 30 de maio de 2021, no Centro de Convenções de Vitória. As spitz famosas venceram a ação chamada de “Pet Folia”, promovida pelos empresários Eder Mota e Ariani Caetano, e além de ganharem diversos brindes, cada uma delas será o destaque em cada dia do desfile.
@magalispitz, pet influenciadora digital
@magalispitz, pet influenciadora digital Crédito: Instagram/divulgação

MERCADO

Os pet influenciadores têm milhões de seguidores no Instagram, geram grandes lucros para seus tutores, divulgando marcas e até apoiando  causas humanitárias. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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