Cachorrinhas famosas do Instagram vão desfilar em feira pet no ES

As doguinhas influenciadoras digitais Pandinha (38,8 mil seguidores) e Magali (66,5 mil seguidores) prometem arrasar na passarela na Pet Show, que ocorrerá dentro da programação da Pet Fair ES, nos dias 29 e 30 de maio de 2021, no Centro de Convenções de Vitória. As spitz famosas venceram a ação chamada de “Pet Folia”, promovida pelos empresários Eder Mota e Ariani Caetano, e além de ganharem diversos brindes, cada uma delas será o destaque em cada dia do desfile.