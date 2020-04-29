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Renata Rasseli

Fotos: Pets viram importantes companheiros durante a quarentena

A pedido da coluna,  leitores de RR  mostram seus "amigos" de isolamento social e falam da importância da companhia dos bichinhos

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 12:19

Públicado em 

29 abr 2020 às 12:19
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A gata Marie com a família Alcione Lobato, Edu Henning e Chloe Lobato Henning
A gata Marie com a família: Alcione Lobato, Edu Henning e Chloe Lobato Henning Crédito: Arquivo pessoal
O distanciamento social ainda é a principal forma apontada por especialistas para combater o avanço do coronavírus. Os encontros com amigos e familiares seguem adiados, mas os animais de estimação ganharam uma importância maior no convívio de famílias isoladas e principalmente de quem mora sozinho. Se antes, eles já eram os amigos mais fiéis dos tutores, agora não é diferente. Em meio à quarentena, os pets tornam os dias de isolamento mais divertidos e ocupados. 
Muitos deles estão amando a companhia de seus donos, outros estão mais pegajosos e outros mudaram de comportamento com a presença dos donos em casa. 
Apaixonada por pets, a família Lobato Henning (foto acima) está na fase gato, curtindo muito Marie, uma legítima SRD (sem raça definida). "A quarentena para Marie tem sido uma boa desculpa para ganhar mais carinho e atenção. Está até mais tranquila. Mas a família não esquece a grande amiga da casa: a labradora Tina representada na foto", conta Alcione Lobato.
Confira outros pets e seus donos na quarentena:

BRYCE E SEU NICK

Bryce Caniçali e seu Nick
Bryce Caniçali e seu Nick Crédito: Arquivo pessoal
"Nick está mais carinhoso ainda, me segue o dia inteiro, está amando todo mundo em casa", diz a empreendedora e creator Bryce Caniçali.

FABIANA E SEU LOGAN

Fabiana Rassele Croce e seu pet Logan
Fabiana Rassele Croce e seu pet Logan Crédito: Arquivo pessoal
"Sinto que ele está muito feliz com a  família em casa o tempo todo, mas acho que ele sente falta daquelas enormes sonecas depois do almoço quando a casa ficava vazia e todos saiam para trabalhar", diz Fabiana, mãe de Logan, um Spitz Alemão.

MARIANA CLARA E PAÇOCA

Maria Clara Pires de Aquino, 8 anos, com seu Paçoca
Maria Clara Pires de Aquino, 8 anos, com seu Paçoca Crédito: Arquivo pessoal
Mãe de Paçoca, Maria Clara diz que o pet "anda fazendo necessidades fora do lugar, pegando comida e vou espalhando pela casa, mas sei, que no final vai ficar tudo bem!"

GABI E JOLIE

Gabriela Tristão Sandri e sua pet Jolie
Gabriela Sandri e sua pet Jolie Crédito: Arquivo pessoal

RACHEL, CHLOE E FRIDA

Rachel Martins com a gata Chloe
Rachel Martins com as gata Chloe e Frida Crédito: Arquivo pessoal
"A Chloé é muito gorducha e gostosa. Adora ficar na dela, e nessa quarentena com a gente em casa 24 horas, esnoba da gente.  E  estamos dando lar temporário para outra gatinha, a Meg, que após pandemia vai morar em Portugal. A coisa complicou um pouquinho, porque a danadinha da Chloé ainda não se adaptou a ela e se as duas se veem", conta Rachel Martins, que a assina a coluna Diário de Chloé na Revista.ag.

MARIA E MANU, VAN GOGH E PIETRA

Maria Izabel Braga, a filha Manuela e os pets Van Gogh e Pietra
Maria Izabel Braga, a filha Manuela e os pets Van Gogh e Pietra Crédito: Arquivo pessoal

FAMILIA COGO SAMPAIO E SEU ROCK

Joaquim Sampaio, Pedro, o pet Rock, Josy e Mateus Cogo
Joaquim Sampaio, Pedro, o pet Rock, Josy e Mateus Cogo Crédito: Arquivo pessoal

FLÁVIA E KIM

A instrutora de ioga, Flavia Monjardim, com seu Kim
A instrutora de ioga, Flavia Monjardim, com seu Kim Crédito: Arquivo pessoal

CATARINA E IRIS

Catarina Farah e e sua pet Iris
Catarina Farah e e sua pet Iris Crédito: Arquivo pessoal

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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