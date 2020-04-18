Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É o bicho

Famosos e seus pets na quarentena

Como estão os companheiros dos famosos durante o isolamento. Ah, tem "Diário de Chloé" também!

Públicado em 

18 abr 2020 às 08:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

@thailaayala
@thailaayala Crédito: Reprodução Instagram
@thailaayala
A atriz postou essa foto em seu insta com a legenda: “Parceiro de quarentena”. Realmente, não existe companhia melhor do que essa! Adoramos!
@patriciapoeta
A jornalista não deixa a peteca cair, como mesmo apontou na hashtag do post que fez em seu insta. Escreveu: “Bom dia! Estamos prontos. Bora, malhar, pessoal!
@patriciapoeta
@patriciapoeta Crédito: Reprodução Instagram
@reynaldogianecchini
O ator aproveitou seu mascote como peso e escreveu: “Seguimos firmes na malhação!”. E ainda colocou a hashtag #ficaemcasa
@reynaldogianecchini
@reynaldogianecchini Crédito: Reprodução Instagram

Diário de Chloé

Meu querido diário... Minhas “mães” não estavam acostumadas a trabalhar em home office, mas andam dizendo por aqui, que produzir em casa ao lado de nós, os pets, é bem divertido e, no mínimo, rende fotos engraçadíssimas. Estamos adorando, eu e Frida, e agora Meg também, esse reconhecimento. É bem verdade que elas atrapalharam um pouco a nossa rotina, e como dissemos em outra edição, nós somos sistemáticos, não gostamos de mudanças em nosso dia a dia. Mas estamos nos entendendo. Pelo menos tentando.
Antes, elas ficavam o dia todo fora, nos locais de trabalho, agora, com a pandemia, ficam 24 horas ao nosso lado. Aonde a gente vai, dá de cara com as duas (miauf!). Um dia destes, estávamos olhando o Instagram e vimos no @simeuamoumgatinho essa tirinha (publicada, hoje, aqui) que resume bem o que é um home office com gatinhos. Imagino que com cachorros não seja muito diferente.
Quando elas não estão aqui, a gente fica aonde quer, como, por exemplo, em cima do teclado do computador, ou na cadeira a sua frente. Agora, não podemos, elas toda hora nos tiram de lá. Mas a gente é esperta, basta elas levantarem para fazer alguma coisa que a gente corre de novo pra lá.
E quando elas vão nos tirar dali, a gente olha com aquela carinha de sapeca, tipo “não me tira daqui, vai”. Daí, acho que elas ficam com pena, pegam o celular e fazem um monte de clique nosso para postar na nossa conta @eobicho_ag. E a gente ainda ganha um carinho gostoso. Mas depois, de qualquer maneira, já sabemos que seremos expulsas.
Tirinha do @simeuamoumgatinho resume bem a vida dos donos e gatos em home office.
Tirinha do @simeuamoumgatinho resume bem a vida dos donos e gatos em home office. Crédito: Reprodução Instagram
Foi pensando nisso, nessa relação dos humanos com os pets na quarentena, que resolvi criar a hashtag #meupetemhomeoffice.

#meupetemhomeoffice

Envie uma foto do seu pet durante a quarentena.
A ideia é a seguinte: tire uma foto do comportamento de seu pet durante o home office. Ele fica do seu lado enquanto está trabalhando, deita na mesa, em cima do teclado, nos seus pés, vive pedindo carinho e quer brincar? Poste na sua conta no instagram e marque #meupetemhomeoffice.
As imagens serão publicadas aqui.
Estamos muito curiosos para saber como seus pets estão se comportando enquanto vocês trabalham. Lambeijos.

Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

Tópicos Relacionados

Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos
No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados