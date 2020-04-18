Famosos e seus pets na quarentena

@thailaayala Crédito: Reprodução Instagram

@thailaayala

A atriz postou essa foto em seu insta com a legenda: “Parceiro de quarentena”. Realmente, não existe companhia melhor do que essa! Adoramos!

@patriciapoeta

A jornalista não deixa a peteca cair, como mesmo apontou na hashtag do post que fez em seu insta. Escreveu: “Bom dia! Estamos prontos. Bora, malhar, pessoal!

@patriciapoeta Crédito: Reprodução Instagram

@reynaldogianecchini

O ator aproveitou seu mascote como peso e escreveu: “Seguimos firmes na malhação!”. E ainda colocou a hashtag #ficaemcasa

@reynaldogianecchini Crédito: Reprodução Instagram

Diário de Chloé

Meu querido diário... Minhas “mães” não estavam acostumadas a trabalhar em home office, mas andam dizendo por aqui, que produzir em casa ao lado de nós, os pets, é bem divertido e, no mínimo, rende fotos engraçadíssimas. Estamos adorando, eu e Frida, e agora Meg também, esse reconhecimento. É bem verdade que elas atrapalharam um pouco a nossa rotina, e como dissemos em outra edição, nós somos sistemáticos, não gostamos de mudanças em nosso dia a dia. Mas estamos nos entendendo. Pelo menos tentando.

Antes, elas ficavam o dia todo fora, nos locais de trabalho, agora, com a pandemia, ficam 24 horas ao nosso lado. Aonde a gente vai, dá de cara com as duas (miauf!). Um dia destes, estávamos olhando o Instagram e vimos no @simeuamoumgatinho essa tirinha (publicada, hoje, aqui) que resume bem o que é um home office com gatinhos. Imagino que com cachorros não seja muito diferente.

Quando elas não estão aqui, a gente fica aonde quer, como, por exemplo, em cima do teclado do computador, ou na cadeira a sua frente. Agora, não podemos, elas toda hora nos tiram de lá. Mas a gente é esperta, basta elas levantarem para fazer alguma coisa que a gente corre de novo pra lá.

E quando elas vão nos tirar dali, a gente olha com aquela carinha de sapeca, tipo “não me tira daqui, vai”. Daí, acho que elas ficam com pena, pegam o celular e fazem um monte de clique nosso para postar na nossa conta @eobicho_ag. E a gente ainda ganha um carinho gostoso. Mas depois, de qualquer maneira, já sabemos que seremos expulsas.

Tirinha do @simeuamoumgatinho resume bem a vida dos donos e gatos em home office. Crédito: Reprodução Instagram

Foi pensando nisso, nessa relação dos humanos com os pets na quarentena, que resolvi criar a hashtag #meupetemhomeoffice.

#meupetemhomeoffice

Envie uma foto do seu pet durante a quarentena.

A ideia é a seguinte: tire uma foto do comportamento de seu pet durante o home office. Ele fica do seu lado enquanto está trabalhando, deita na mesa, em cima do teclado, nos seus pés, vive pedindo carinho e quer brincar? Poste na sua conta no instagram e marque #meupetemhomeoffice.

As imagens serão publicadas aqui.