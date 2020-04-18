Famosos e seus pets na quarentena

@thailaayala
A atriz postou essa foto em seu insta com a legenda: “Parceiro de quarentena”. Realmente, não existe companhia melhor do que essa! Adoramos!
@patriciapoeta
A jornalista não deixa a peteca cair, como mesmo apontou na hashtag do post que fez em seu insta. Escreveu: “Bom dia! Estamos prontos. Bora, malhar, pessoal!
@reynaldogianecchini
O ator aproveitou seu mascote como peso e escreveu: “Seguimos firmes na malhação!”. E ainda colocou a hashtag #ficaemcasa
Diário de Chloé
Meu querido diário... Minhas “mães” não estavam acostumadas a trabalhar em home office, mas andam dizendo por aqui, que produzir em casa ao lado de nós, os pets, é bem divertido e, no mínimo, rende fotos engraçadíssimas. Estamos adorando, eu e Frida, e agora Meg também, esse reconhecimento. É bem verdade que elas atrapalharam um pouco a nossa rotina, e como dissemos em outra edição, nós somos sistemáticos, não gostamos de mudanças em nosso dia a dia. Mas estamos nos entendendo. Pelo menos tentando.
Antes, elas ficavam o dia todo fora, nos locais de trabalho, agora, com a pandemia, ficam 24 horas ao nosso lado. Aonde a gente vai, dá de cara com as duas (miauf!). Um dia destes, estávamos olhando o Instagram e vimos no @simeuamoumgatinho essa tirinha (publicada, hoje, aqui) que resume bem o que é um home office com gatinhos. Imagino que com cachorros não seja muito diferente.
Quando elas não estão aqui, a gente fica aonde quer, como, por exemplo, em cima do teclado do computador, ou na cadeira a sua frente. Agora, não podemos, elas toda hora nos tiram de lá. Mas a gente é esperta, basta elas levantarem para fazer alguma coisa que a gente corre de novo pra lá.
E quando elas vão nos tirar dali, a gente olha com aquela carinha de sapeca, tipo “não me tira daqui, vai”. Daí, acho que elas ficam com pena, pegam o celular e fazem um monte de clique nosso para postar na nossa conta @eobicho_ag. E a gente ainda ganha um carinho gostoso. Mas depois, de qualquer maneira, já sabemos que seremos expulsas.
Foi pensando nisso, nessa relação dos humanos com os pets na quarentena, que resolvi criar a hashtag #meupetemhomeoffice.
#meupetemhomeoffice
Envie uma foto do seu pet durante a quarentena.
A ideia é a seguinte: tire uma foto do comportamento de seu pet durante o home office. Ele fica do seu lado enquanto está trabalhando, deita na mesa, em cima do teclado, nos seus pés, vive pedindo carinho e quer brincar? Poste na sua conta no instagram e marque #meupetemhomeoffice.
As imagens serão publicadas aqui.
Estamos muito curiosos para saber como seus pets estão se comportando enquanto vocês trabalham. Lambeijos.