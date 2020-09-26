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Renata Rasseli

Adoção de pets ajuda no combate e tratamento da depressão

Sabendo do benefício, o Shopping Vila Velha e ONG Amizade é um luxo realizam  a tradicional Feira de Adoção de Cães e Gatos, em formato 100% on-line, em outubro

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fotografia de pets
Pets Crédito: Renata Paz
Ter um cachorro, gato ou qualquer bichinho dentro de casa em momentos como o da pandemia significa ter mais um aliado no combate a sentimentos como ansiedade e depressão. O convívio com pets pode liberar ao menos dois hormônios importantes para regular o organismo: a serotonina e a endorfina. Sabendo desses benefícios e mantendo a parceria com a ONG Amizade é um luxo, Bruno Ferrador, do Shopping Vila Velha, manteve a tradicional Feira de Adoção de Cães e Gatos, mas em um formato 100% on-line. A primeira edição virtual da feira acontece durante o mês de outubro e os pets serão divulgados pelo perfil do Instagram do shopping.

CELEBRANDO!

Iramaya e João Bergami
Iramaya e João Bergami: comemorando 20 anos de mercado Crédito: Mônica Zorzanelli

ERA DA INOVAÇÃO

Nesta segunda-feira (28), Marcelo Vivacqua, Diretor na América Latina da International Federation of Inventor’s Association – IFIA e um dos inventores brasileiros mais premiados no exterior, compartilhará seu conhecimento com estudantes e profissionais do mercado em uma grande mesa-redonda sobre “A era da inovação: rompendo barreiras para o futuro”. O evento faz parte da programação da 19ª Jornada Científica e Cultural da Faesa, que conta com mais de 130 atividades online e gratuitas, abertas para estudantes e profissionais de todo Brasil. O debate acontecerá a partir das 19h e contará com a participação dos professores do Centro Universitário Renata Cristina Laranja Leite, Victor Reis Mazzei e Rosângela Maria de Nazaré Barbosa e Silva.

QUERIDAS DE RR

Geórgia Mendonça e Andrea de Pinho
Geórgia Mendonça e Andrea de Pinho Crédito: Mônica Zorzanelli

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Fernanda Prates está a mil por hora na organização da sua festa de 45 anos. A festa será no próximo dia 30, no Lareira UP. O evento exclusivo para mulheres terá brindes premium da You Custom, pleiteados pela sua gestora regional Roberta Lacerda, além de surpresas da Martha Campos Acrílico e da Farmacia Alquimia, de  Raigna Vasconcelos. E lógico que as três já confirmaram presença.

COQUETEL

Ana Marsiglia, Angela Sandri e Ana Paula Brasil
Ana Marsiglia, Angela Sandri e Ana Paula Brasil Crédito: Mônica Zorzanelli

VOLTA ÀS AULAS

Com o objetivo de preparar e tranquilizar os pais para o possível retorno às aulas presenciais, o infectologista João Prats terá um encontro on-line com os responsáveis pelos alunos do Centro Educacional Leonardo Da Vinci na próxima quinta, dia 1º, às 19h. O objetivo, de acordo com o diretor pedagógico Mário Broetto, é tirar dúvidas, desfazer mitos e reforçar as medidas de segurança e os novos protocolos de convivência.

ENCONTRO 

Lea Braun e Sandra Mendonça
Lea Braun e Sandra Mendonça Crédito: Mônica Zorzanelli

DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM LIVE

Para esclarecer o que realmente importa no desenvolvimento da primeira infância, a  Escola Alphabetz, especialista em Desenvolvimento Infantil, promoverá uma live com a Diretora Pedagógica da escola, Elaine Santana, e com a influenciadora digital do canal Mamães Capixabas, Elídia Lira.  Na conversa, assuntos como o desfraldar, o sono, a importância da escola, os primeiros estímulos, e a necessidade de respeitar o tempo de cada criança. Mamães, avós e tias estão convidadas a participar e, juntas, identificar o que realmente é fake news no universo do desenvolvimento infantil. A live será dia 29 de setembro, às 20 horas, no Instagram @mamaescapixabas.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) confirma o crescimento do número de lançamentos no mercado imobiliário, puxado pela oferta de novos empreendimentos enquadrados no Minha Casa, Minha Vida. No Espírito Santo, a Metron Engenharia tem sido referência em projetos nesse perfil e já entregou 1.855 unidades, de um e dois quartos, na Serra. Fernando Felz, diretor da Metron, aposta nesta demanda e prepara lançamento de mais um projeto em Morada de Laranjeiras. Com 300 unidades, o Via Mar será lançado em outubro e traz diferenciais com mais de mil metros de área de lazer e pomar com árvores frutíferas.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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