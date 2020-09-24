TV francesa vem conhecer o turismo de observação de baleias do ES

Amigos da Jubarte Crédito: Leonardo Merçon

Uma equipe de televisão francesa do canal France 2 desembarca nesta quinta-feira (24) no Estado para conhecer o turismo de observação de baleias do projeto Amigos da Jubarte e o laboratório Jubarte.Lab, que tem parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A equipe vai preparar reportagem, que será exibida em 30 países da Europa. É a primeira vez que uma equipe internacional vai acompanhar o turismo de baleias no ES.

Segundo o coordenador executivo do Projeto Amigos da Jubarte e presidente do Instituto O Canal, Thiago Ferrari, o canal francês conheceu o projeto capixaba pelo Instagram @amigosdajubarte. O projeto, iniciado em 2014, conta com a participação de ambientalistas de diversas áreas, desde a ciência, comunicação, administração e cultura, que visa desenvolver pesquisa cientifica, sensibilização ambiental, fomento do turismo sustentável e a conservação das baleias-jubarte e seu ecossistema.

Nesta sexta-feira, a equipe de TV francesa vai acompanhar uma expedição de observação de baleias juntos aos Amigos da Jubarte. O canal France 2 pretende ainda visitar o laboratório Jubarte.Lab , base de armazenamento de dados que são compartilhados com outros centros de pesquisas sobre as Jubarte a fim de se criar uma rede mundial de informações referentes a essas baleias. Hotspots de avistamento, demarcação das áreas de maior concentração geográfica de baleias na costa de Vitória, captação e gravação de áudio da comunicação entre as baleias para estudo comunicativo dos cetáceos serão alguns dos dados coletados pelo laboratório.