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Renata Rasseli

TV francesa vem conhecer o turismo de observação de baleias do ES

Uma equipe do canal France 2 desembarca nesta quinta-feira (24) no Estado para preparar reportagem sobre o projeto Amigos da Jubarte, que será exibida em 30 países da Europa

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:04

Públicado em 

24 set 2020 às 16:04
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Amigos da Jubarte
Amigos da Jubarte Crédito: Leonardo Merçon
Uma equipe de televisão francesa do canal  France 2 desembarca nesta quinta-feira (24) no Estado para conhecer o turismo de observação de baleias do projeto Amigos da Jubarte e o laboratório Jubarte.Lab, que tem parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A equipe vai preparar reportagem, que será exibida em 30 países da Europa. É a primeira vez que uma equipe internacional vai acompanhar o turismo de baleias no ES.
Segundo o coordenador executivo do Projeto Amigos da Jubarte e presidente do Instituto O Canal, Thiago Ferrari, o canal francês conheceu o projeto capixaba pelo Instagram @amigosdajubarte. O projeto, iniciado em 2014, conta com a participação de ambientalistas de diversas áreas, desde a ciência, comunicação, administração e cultura, que visa desenvolver  pesquisa cientifica, sensibilização ambiental,  fomento do turismo sustentável e a conservação das baleias-jubarte e seu ecossistema.
Nesta sexta-feira, a equipe de TV francesa vai acompanhar uma expedição de observação de baleias juntos aos Amigos da Jubarte. O canal France 2 pretende ainda visitar o laboratório Jubarte.Lab , base de armazenamento de dados que são compartilhados com outros centros de pesquisas sobre as Jubarte a fim de se criar uma rede mundial de informações referentes a essas baleias. Hotspots de avistamento, demarcação das áreas de maior concentração geográfica de baleias na costa de Vitória, captação e gravação de áudio da comunicação entre as baleias para estudo comunicativo dos cetáceos serão alguns dos dados coletados pelo laboratório.
"A visita da equipe é importante para consolidar o ES como hot spot nacional e internacional de observação de baleias."
Thiago Ferrari - Coordenador executivo do Projeto Amigos da Jubarte e presidente do Instituto O Canal

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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