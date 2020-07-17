Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeos

Baleia jubarte é flagrada por capixaba em Aracruz: 'Pura sorte'

As baleias procuram o litoral capixaba nessa época do ano pelas condições oferecidas, como águas calmas e quentes, para reprodução
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 18:37

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 18:37

Baleia jubarte salta em praia de Aracruz, no litoral do ES
Baleia jubarte salta em praia de Aracruz, no litoral do ES Crédito: Reprodução/Alexandre Batalha 
A temporada de reprodução das baleias jubartes no Espírito Santo presenteou um empresário capixaba que passava pela praia de Santa Cruz, no município de Aracruz. Uma delas deu o ar da graça, a cerca de dois quilômetros da praia, na manhã desta sexta-feira (17).
Segundo o proprietário de barcos Alexandre Batalha, o vídeo foi feito por volta de 10h "por pura sorte". Ele conta que viu o animal de forma despretensiosa enquanto fazia o transporte de um barco entre Aracruz e Vitória.
"Estávamos meu cachorro  e eu, quando ela apareceu bem perto do barco. O impressionante foi a distância entre a baleia e a praia. Foi pura sorte", relatou.

PROCURA PELO LITORAL CAPIXABA

O motivo do aparecimento, registrado nesta sexta (17) por Alexandre, tem nome: reprodução. A temporada que se inicia em junho e termina em novembro é um momento sensível para os animais, que procuram águas calmas e quentes e encontram essas características no litoral do Espírito Santo.
É o que afirmou o oceanógrafo e coordenador do Projeto Baleia Jubarte, Paulo Rodrigues, em entrevista ao CBN Cotidiano nesta sexta-feira (18).
Segundo o pesquisador, é possível dizer que as baleias são capixabas, uma vez que elas se reproduzem nessa área.

EM CASO DE ENCALHE

De acordo com o coordenador do projeto, apenas no ano passado foram 60 encalhes dentro da área monitorada. Ele explica que, como a movimentação das baleias é maior durante a temporada de reprodução, há mais chance dos animais encalharem por aqui neste período.

Veja Também

Coronavírus: pesquisadores mudam rotina para acompanhar baleias no ES

Em caso de encalhe, seja ele de forma natural ou provocado por ação humana, é preciso acionar a secretaria de meio-ambiente do município. A equipe Baleia Jubarte também está preparada para atender, garante o coordenador. O telefone é 98825-0440.
Ele ainda ressalta que caso um popular presencie uma baleia encalhada na areia, não deve se aproximar e deve acionar especialistas, como o Projeto Baleia Jubarte e o Instituto Orca.

RETOMADA PÓS-PANDEMIA

A pandemia do novo coronavírus afetou várias áreas do nosso cotidiano e não seria diferente com a preservação dos animais. Com as medidas de distanciamento social impostas para tentar conter o avanço do vírus, a tradicional visita turística não está disponível.
O oceanógrafo justifica que há um cuidado com a saúde das pessoas e que um planejamento deve ser feito para a volta às atividades.

Veja Também

Baleia, Balanço e Marvila: praias paradisíacas de águas verdes no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados